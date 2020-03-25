Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla Ankaralılar’ın birçoğu evlerine kapandı. Evlerinde kalarak virüse karşı önlem alan başkentliler Ankara’nın en işlek noktaları olan Ulus ve Kızılay gibi pek çok merkezi noktanın boş kalmasına neden oldu.

2019 yılının son zamanlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın neredeyse bütün ülkelerini kapsayan Korona virüsü dünya genelinde bugüne kadar vaka sayısı 300 bini geçerken ölüm sayısı 14 bine yaklaşmış durumda. 10 Mart’ta ilk pozitif vakanın tespit edildiği Türkiye’de yine bu vakanın yakın çevresinden olan kişilere de covid-19 bulaşmış ve üçüncü günde vaka sayısı 5’e yükselmişti. Bu günden itibaren Sağlık Bakanı Koca virüsle ilgili güncel rakamları her gün paylaşmaya başlamış ve beşinci günde vaka sayısının 18’e ulaştığını duyurmuştu. Türkiye’de şuan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı son açıklamaya göre vaka 1529 can kaybı ise 37 oldu.

Vatandaşa 14 kuralına uyun uyarısı yapıldı

Korona virüsünün nasıl bulaştığını halka anlatmak için büyük çaba sarf eden sağlık çalışanları ve doktorlar vatandaşlar hem evde kalması yönünde hem de 14 kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu.

14 kuralı hatırlayalım

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın Kıyafetlerini 60-90 derecede normal deterjan ile yıkayın Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın, mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın. Yurt dışı seyahatlerini erteleyin ya da iptal edin Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının Soğuk algınlığı belirtiniz varsa yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçrin Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik eşyanızı) ortak kullanmayın Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin

Uzmanlar korona virüsünden korunmak için el yıkamanın çok önemli olduğunu vurguladı. Bizde sizler için doğru el yıkama nasıl olur onu araştırdık.

Gün içerisinde birçok yere temas eden ellerimizden korona virüsüne karşı korunmak için ellerimizi gün içerisinde yıkamamız gerekiyor. Konunun uzmanları el yıkama işleminin 40 ile 60 saniye arasında devam etmesi gerektiğini vurguluyor. 40 ile 60 saniye arasında süren el yıkama işleminde sıvı sabun kullanılarak köpürtme işlevi sağlanmalı. Elin dış yüzeyi ve parmak aralarının da çok dikkatli bir şekilde yıkanması gerekiyor. Bunun dışında ellerimizi yıkarken dikkat etmediğimiz noktalar olan el bilekleri ve parmak uçlarımızı da bol su ve sabunla yıkamaya özen göstermeliyiz. Elleri kurulamak için kullanılan havlunun ise kişisel olmasına özen gösterilmeli.

Başkentliler kurallara uyuyor

Bütün bunların dışında dünyayı etkisi altına alan virüs için ülkeler vatandaşlarına olası bir dışarı çıkma konusunda ise toplu taşıma araçlarından ve toplu alanlardan uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıların bir örneğini de ülkemizde hep birlikte yaşamaktayız. Sağlık Bakanlığı ve konunun uzmanları tarafından yapılan açıklamaların çerçevesinde Ankara’da, İstanbul’da ve birçok büyük şehirde toplu taşıma araçlarında gerekli önlemler alındı ve alınmaya da devam ediyor. Evde kalmanın virüsten korunmanın en önemli yanı olduğu bilincinde olan başkentliler ise Ankara’nın Ulus ve Kızılay gibi pek çok işlek noktasını boş bırakmış durumda.

Ankara’da hangi önlemler alındı

Otogara termal kamera

Korona virüsüne karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi virüse karşı şehirde insan sirkülasyonunun en yoğun olduğu şehirler arası otobüs terminaline termal kamera yerleştirdi. Belediye, otobüslerden inen yolcuların kameralardan geçişini de zorunlu hale getirdi. Terminal dışında dışında yolcu alması ve indirmesine de yasaklandı.

Sağlık çalışanlarına özel ücretsiz otobüs

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile Ankara Şehir Hastanesi’ne saat başı servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarına özel otobüs tahsis etti. Sağlık çalışanlarının kimliklerini göstererek binebilecekleri duyuruldu. Otobüste ise “Sağlık Çalışanları Servisi” yazacağı açıklandı. Metro ve Ankaray’dan da ücretsiz yararlanacakları duyuruldu.

Sağlık kabini uygulaması

Başkent’in dört bir tarafında salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarına 7/24 devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık kabini uygulamasını devreye soktu. Bu kapsamda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda bulunan Güvenpark’ta 1 doktor ve 2 hemşirenin görev aldığı “Sağlık Kabini” uygulaması başlatıldı.

65 yaş üstü ücretsiz taşımacılık askıya alındı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın hastalıklarla ve koronavirüs tehdidine karşı önlemlerin alınması ve virüsün yayılmaması için Ankaralılara sosyal medya hesapları üzerinden “Evinde Kal” çağrısında bulunmasının ardından, tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı aldı.

Başkan Yavaş, 16-20 Mart tarihleri arasında 65 yaş ve üzeri ortalama 55 bin 739 vatandaşın toplu taşıma araçlarını kullandığına dikkat çekerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesinin m bendi “Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak” hükmü uyarınca halk sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara’da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarını tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurdu.

Halk ekmekte hijyen ön planda

Başkentlilerin günlük olarak tükettiği Halk Ekmek ve ürünleri konusunda da hijyen çalışmaları titizlikle yürütülürken, Halk Ekmek İşletme Sorumlusu ve Gıda Mühendisi Murat Şanlı, fabrika satış alanları ile üretim alanlarında da temizlik çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Afişler asıldı

Metro altına koronavirüsten korunmaya yönelik bilgilendirici afişler asıldı. Kızılay metro altı çarşısında bazı dükkanlar da koronavirüse karşı tedbir amaçlı açılmazken, metro çarşısının çeşitli noktalarına, ‘Yeni koronavirüsten nasıl korunmalı’, ‘Doğru el yıkamanın aşamaları’ başlıklı bilgilendirici afişler asıldı.

Hangi önlemleri aldık

Çalışmak ve işine gitmek zorunda olan vatandaşlar Metro ve otobüs kullanmak zorunda olanlar maske ve eldiven kullanarak seyahat etti. Sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdik.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımı yapılan Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.