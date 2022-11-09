BAŞKENTLİ ÇOCUKLARIN SEÇİM HEYECANI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 27. dönem adaylarını belirleyecek seçim başladı. Proje ve fikirlerini internet üzerinden paylaşan 9-14 yaş arasındaki Başkentli çocuklar, Çocuk Meclisi üyesi olmak için sandık başındaydı. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından 13 Kasım’da başkanlık divanı seçimleri yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni dönem hazırlıkları devam ediyor.

Çocuk Meclisi’nin 27’nci dönem seçimlerine katılan çocuklar, kendilerini temsil edecek üyeleri seçmek için sandık başına gitti.

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DEMOKRATİK SEÇİM SÜRECİNİ TECRÜBE ETTİLER

Sıhhiye’deki Çocuk Meclisi binasında gerçekleştirilen seçimlere Başkentli çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocuk Meclisi’nde görev almasını istedikleri adaylara oy vermek için sandık başına giden çocuklar, heyecan dolu bir seçim atmosferine girerek demokratik bir seçim sürecini de küçük yaşta tecrübe etmiş oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenecek 150 yeni Çocuk Meclisi üyesi göreve başlayacak. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından 13 Kasım Pazar günü ise başkanlık divanı seçimleri yapılacak.

KENT YÖNETİMİNDE SÖZ HAKKI KAZANACAKLAR

Seçimi kazanan Başkentli çocuklar, evrensel çocuk hakları başta olmak üzere çocuk dostu, çevre dostu ve hayvan dostu projeler üreterek kent yönetiminde söz hakkı imkânına kavuşacak.

Çocuk Meclisi’nin yeni dönem adaylarını belirlemek için sandık başına gidenler arasında bulunan Nurullah Salih Coş, 5 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle engelli kaldığını belirterek “Buraya aday olmamın amacı engelliler hakkında farkındalık oluşturmak. Ben bir yere gittiğimde eğer asansör yoksa ben mağdur oluyorum o nedenle engellilere yönelik duyarlılığın gelişmesi için çalışmalar yapacağım” diye konuşurken aslen Azerbaycanlı olan Orhan Mustafaev ise “Özel gereksinimli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gerekli makam ve halka duyurmak istiyorum” dedi.

Oy kullanmaya gelen çocuklar açıklamalarına şöyle devam etti:

-Tugay Osman Gedik: “Çocuk hakları ve hayvan hakları ile ilgili farkındalık oluşturmak istiyorum.”

-Ruken Özden: “Çocukların mutlu olması ve rahat bir hayat sürmesi için projeler geliştireceğim.”

-Aysima Aslan: “Hayvanlara şiddeti azaltmak için etkinlikler yapacağım. Bazı kız çocukları okula gitme haklarını kullanamıyorlar, kullanabilmeleri için onlara destek olmaya çalışacağım.”

-Hasret Ada Özer: “Çocukların seslerini duyurmak için ve eğitim haklarını savunmak için buradayım.”

-Yüsra Nazlı Erdinç: “Çocuk Meclisi’nde üye olursam çocuk hakları ve hayvan haklarını savunacağım. Doğa hakkında çalışmalar yapacağım. Çocuk Meclisi, çocukların kendi haklarını koruması için çok güzel bir yer.”