BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR BİLGİLERİNİ YARIŞTIRDI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam ile Gençlik Merkezi üyeleri arasında ödüllü bilgi yarışması düzenlendi. “Başkent Dâhilerini Arıyor” sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın birincisi Sincan Aile Yaşam Merkezi oldu. Şampiyon takım akıllı saatle ödüllendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak ve gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla “Başkent Dâhilerini Arıyor” sloganıyla bilgi yarışması düzenledi.

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması’nda; 5 aile yaşam merkezine üye 6’ncı,7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri sorulara doğru yanıt vermek için kıyasıya yarıştı.

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ŞAMPİYON SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ OLDU

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Ekibi tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak ve gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ile karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla ödüllü bilgi yarışmasında heyecanlı anlar yaşandı.

Yarışmanın çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarına Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı.

Altındağ ve Mamak Gençlik Merkezleri ile Elvankent, Sincan ve Yahyalar Aile Yaşam Merkezleri arasında düzenlenen bilgi yarışmasının şampiyonu Sincan Aile Yaşam Merkezi’nden katılan takım oldu.

GELENEKSEL HÂLE GETİRİLECEK

Yarışmaya katılan her öğrenciye katılım belgesi verilirken, genel kültür, Türkçe, matematik, mantık ve zekâ oyunları kategorilerinde hazırlanan sorulara büyük bir heyecan ve motivasyonla cevap vererek şampiyon olan Zeynep Kasap, Elif Onaran, Egehan Sarmalı ve Defne Beren Çoban akıllı saat ile ödüllendirildi.

Bilgi yarışmasını geleneksel hâle getirmek istediklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Proje Ekibi’nden Ayşenur Telli, “Düzenlemiş olduğumuz bu yarışmayı geleneksel hâle getirerek hem öğrencilerimize hem de velilerimizle keyifli bir vakit geçirmek istiyoruz. Yarışma sonunda çocuklarımıza motive olmaları için akıllı saat hediye edeceğiz. Öğrencilerimiz heyecanla bu anı bekliyorlar” dedi.