Başkent’in yeni sembol anıtı açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde, Genelkurmay Kavşağı’nda “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışını yapacak. Maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki anıt, milli mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil heyetini, onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni sembolize ediyor.

Başkent Ankara, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yıl dönümünde yeni bir anıta kavuşuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaptırılan ve maliyeti ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan “27 Aralık 1919 Kızılca Gün Anıtı”nın açılışı, pandemi nedeniyle temsili olarak 27 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

BAŞKENT’İN YENİ SEMBOLÜ OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda hazırlatılan ve 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi ile Milli Mücadele yıllarını anlatan anıt, Genelkurmay Kavşağı’na konuldu.

Heykeltraş Aslan Başpınar tarafından yaklaşık 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan anıt, 17 figür ve 1 rölyeften oluşuyor. Anıta verilen isim olan Kızılca Gün, Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor.

ANKARALILARI VE MİLLİ MÜCADELEYİ ANLATAN TARİHİ ANIT

27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi’nin yıl dönümünde Başkentlilerle buluşacak olan anıtın kademeli mimari formu 16 Türk Devletini, Ay Yıldız ise Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyor.

Anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dönemin Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Ankara Vali Vekili Yahya Galip, Müderris Beynamlı Hoca Mustafa Efendi ve ilk kadın muhtar Satı Kadın yer alıyor. Ana figürlerin etrafında ise Ankara’nın yiğit Seymenleri, Bacı erenleri, gençler ve çocuklar ile Milli Mücadele’ye inanmış Ankaralılar bulunuyor.

Başkent’in yeni sembollerinden biri olacak anıt aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük medeniyet ve imparatorluklar kurmuş Türk milletinin devletsiz kalamayacağı fikrini ve tarihsel kültürel birikimini de sembolize ediyor.