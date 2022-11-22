Başkentin Yeni Müzesi

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Ankara’nın yeni gözdesi Hacı Bayram Veli Müzesi ziyaretçilere açıldı. Gezginlerin yeni merkezi haline gelen müze, Altındağ ilçesinde bulunuyor.

Hazal Ergen/Ankara

En ünlü Anadolu erenleri arasında yer alan Hacı Bayram ve Veli’nin, 14. ve 15. yüzyıllarda Ankara’da yaşadığı biliniyor. Hoşgörü ve alçakgönüllülüğü aşılayarak gönüllerde taht kuran Hacı Bayram Veli, yaşamı boyunca hep paylaşmayı çalışkan olmayı öğütlemişti.

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Dönemin İzlerini Taşıyor

Altındağ Belediyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılımıyla açılan müze, Hacettepe Mahallesi Talatpaşa Bulvarı’nda yer alıyor. Müzede, Hacı Bayram Veli’ye ait şahsi eşyalar bulunuyor. 500 metre karelik bir alanı kapsayan müzenin en tuhaf yanı, üst katındaki geçmişe dönülmüş izlenimi uyandıran bölüm oluyor. Müze, Ahilik Salonu, Hacı Bayram Veli Salonu, Ankara Salonu ve Bayramilik Salonu olarak 4 ana bölümden oluşuyor. Müzede, Ankara’yı Ahiler Dönemi’nde anlatan bölüm de yer alıyor.

Ziyaretçi akınına uğrayan müze için Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şöyle dedi: “Ecdadımızın yadigarı olan önemli eserleri ve kültürel değerleri gelecek nesillere sapasağlam ve yakışacak bir şekilde aktarabilmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Müzede Hacı Bayram Veli’nin tasavvuf anlayışı, ekolü yaşam felsefesi ile yaşadığı dönemdeki Ankara’nın hayranlık uyandıran kent tarihi ve ahilik kültürü ele alınıyor. Ankara Etnografya Müzesi’nde yıllardır koruma altında bulunan Hacı Bayram Veli koleksiyonu ilk kez bir müzede sergileniyor. Bu özel eserleri yakından görmek isteyen herkesi bu anlamlı müzeyi ziyaret etmeye davet ediyorum.”

Farklı İnançlara Saygı

Türbenin en ilgi çekici yönü, bir yanının cami, bir yanınınsa Roma döneminden kalma pagan inancına sahip Agustus Tapınağı olması. Hacı Bayram Veli dergahının bulunduğu bu yerdeki Tapınağa hiçbir zarar vermeyerek tüm inançlara saygı ve hoşgörüsünü göstermiştir.

Uluslararası Gezi Merkezi

Yalnız Ankara’dan değil Türkiye’nin her noktasından ziyaretçi ağırlayan müze, ülkenin ve dünyanın tarihine ışık tutuyor. Roma Tiyatrosu, Jülyen Sütunu gibi birçok tarihi eserle aynı bölgede bulunuyor. Sünnet, evlilik gibi törenlerde birçok Ankara’lının buraya yolu düşüyor.

Türlü Eserler Dikkat Çekiyor

Murakka hırka, önü açık hırka, keçe külah, Bayrami Tacı, yeni Terkli Eşrefi Tacı, Himmetiye Terksiz Tacı, iki tane boyundan geçmeli yün hırka, Bayramyeri tarikat sancağı, dönemin şairlerinin Hacı Bayram Veli üzerine yazdığı şiirlerin yer aldığı levhalar gibi eşyalar, müzede sergilenen eserler arasında bulunuyor.

Eserlerin bakım ve yenilemesi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi.

Başka Dillerde Hizmet

Müzeyi ziyaret edenler, farklı dillerde hizmet alabiliyor. Altyapısı çağdaş müzecilik teknolojisi ile hazırlanan müzede, Türkçe’nin yanında Arapça ve İngilizce hizmet alınabiliyor.

Müzede, bunların yanı sıra seminer ve sergi salonları ile toplantı ve kültür çalışmalarına da ortam hazırlandı.

Her Gün Açık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şöyle konuştu: “Ankara Etnografya Müze’mizin envanterinde bulunan ve aralarında Hacı Bayram Veli’nin zati eşyalarının da bulunduğu 21 eseri, konservasyonlarını da tamamlayarak geçici olarak sergilenmek üzere Özel Hacı Bayram Veli Müzesi’ne teslim ettik.” Müze’nin, sabah 08.00 akşam 19:00 saatler arasında her gün gezilebileceği aktarıldı.