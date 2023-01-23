Başkentin tarihi ilçesi Beypazarı

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Evliya Çelebi ile ün kazanan, ahşap yapılarıyla ilgi odağı olmaya devam eden, Başkentlilerin gözde mekanlarından olan Beypazarı yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

HAZAL ERGEN/ANKARA

Yerli yabancı gezginlerin Başkentteki duraklarından birisi olan Beypazarı hem evleriyle hem de tarihi kültürüyle kentin gözde ilçesi halini alıyor. Geleneksel ihtişamını gözler önüne seriyor.

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Osmanlı Döneminin İzleri Yansıtılıyor

Beypazarı, köklü kültürünü yansıtan ahşap görüntülü konakları ile yörenin otantik dokusunu koruyor. İlçenin miraslarının en önemli parçaları olan tarihi yapıların içinde hala yaşamların sürüyor olması, Beypazarı’nın niteliklerini muhafaza ediyor. Beypazarı’nda yerleşim alanları, dönemin diğer Osmanlı yerleşim merkezlerinde olduğu gibi dini ve kültürel nedenlerden dolayı camii, hamam, çeşme ve çarşı merkezli olarak kurulmuştu. Beypazarı’nın mevcut tarihi görünümünün yapılaşmasındaki etkenler ise çeşitli oluyor. Bu etkenler arasında yeryüzü şekilleri, hakim rüzgar yönleri, zemin emniyeti, güvenlik ve savunma, kültürel ve sosyal vasıflar­geniş aile yapısı­gibi pek çok etken doğrudan ya da dolaylı olarak etkili oldu. Sokaklarda, iç içe yerleşim tarzı benimsendiği görülüyor. Bu nedenle kapılar, pencereler ve guşgonalar birbirine çaprazdan bakar şekilde düzenlenmiş, insanların, komşularına ve yeşile saygı göstermesinden dolayı hiçbir yapı bir diğerinin ışığını kesecek şekilde yapılmamıştı. Ayrıca konutların yerleşiminde, hava sirkülasyonu, gün ışığı, güneye ve sokağa dönüklük ve manzara önemli rol oynuyor.

Osmanlı döneminden kalan 200 yıllık tarihi özelliği olan 3500 civarındaki Beypazarı evleri 2000’li yılların başında başlatılan restorasyon hamlesiyle kent görüntüsü korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak kültürel miras bilinci oluşturulduğu biliniyor. Eski evleri yıkıp apartman yapma yerine tarihi ve kültürü korumanın daha önemli bir değer olduğunun farkına varıldı.

Yapısı Turizmde Başrol Oynuyor

Konut mimarisi açısından Beypazarı Evleri, Cumbalı veya Guşgonalı olan iki ya da üç katlı ahşap yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Temel duvarları taştan, geri kalan kısımları ahşaptan yapılmış olan evler, dıştan sıvalı olup üstleri kiremit çatı ile örtülerek inşa edildi.

Evlerin tavan arasındaki bölümünün çatıdan yükselerek çıkmasına “Guşgona” deniliyor. Evlerin üst katlarında işlemeden (yarım) bırakılan bölüme “çantı” adı veriliyor. Geleneğe göre Beypazarılılar; dünyada daha yapacak bir şeylerinin kaldığını vurgulamak için bu bölümü işlemeden bırakıyorlardı. Restorasyon çalışmalarının başlaması ile evlerin bu kısımları da restore edildi. Beypazarı evleri, ahşap dekorasyon sanatının incelikleri ile bezenerek yapıldı. Taşıyıcı sistemi örten ahşap pervazlar, kapı, pencere, merdiven, çıkmalar, tavan ve taban kaplamaları asırlara dayanıyor.

Konaklar ve Şifalı Suyuyla Ön Planda

Kapı, Beypazarı’nda farklı ve önemli bir öge olarak öne çıkıyor. Ailenin sosyal ve kültürel kimliğini belirlediği biliniyor. Tokmakların da aynı şekilde içerde yaşayanların kültürel durumunu, statüsünü belirlediği ifade ediliyor. Tokmağın sesine göre gelen kişinin cinsiyeti bildiriliyor. Halkalar birbirine bağlanmışsa evde kimsenin olmadığı anlaşılıyor. Tokmaklardaki bolluğu, sonsuzluğu simgeleyen nar meyvesi çok tercih ediliyor.

Boğazkesen Kümbeti,1863 yılında yapılan Osmanlı dönemi klasik şehir içi hanlarından Suluhan Kervansarayı, Selçuklu mimari tarzında yapılan Akşemsettin Camii, Sultan Alaaddin Camii ve Kurşunlu Camii ilçede yer alıyor. Beypazarı Tarih ve Kültür Evi olarak düzenlenen konak, şehrin kültür aynası niteliği taşıyor. İlçenin kültürünü yansıtan eserleri, kıymetli madenleri, antika eşyaları ve Beypazarı tarihine ışık tutan tarihi belgeleri sergileyen konak çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı oluyor. Zengin bir mutfağa sahip olan ilçenin tanınan yemekleri arasında güveç, dolma, baklava, höşmerim ve Beypazarı kurusu sayılıyor.

İlçe şifalı suları ile de biliniyor. İlçe merkezine 20 km. uzakta yer alan Dutlu Tahtalı Termal Tesisleri romatizma, deri hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, iç salgı sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları ve kireçlenme gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İlçenin bir başka zenginliği olarak Kapullu Kaplıcası yer alıyor. Bölgede Karakoca Maden Suyu Tesisleri de bulunuyor.

Seyahatname’de Tanımlanıyor

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde (Hicri 1058 Miladi 1638) Beypazarı’ndan şöyle bahsediyor:

“İlk kurucusunu bilmiyorum. Fakat ilk Fatihi Kütahya beylerinden Germiyanoğlu Yakup Şah’ın veziri Dinar Hezar’dır. Onun için şehre Germiyan Hezar da derler.

Haftada bir gün güzel süslü bir Pazar kurulup, bütün kıymetli eşyalar bulunur. Halkının uğraşları tiftik keçisi olduğundan, pazarında sof çok satılır. Müşterisi vardır. Senede bin kantar sof ipliği satılır. Sofu olmaz fakat güzel mümeyyizi olur. Pazarına her hafta etraf köylerinden 10 bin insan toplanır.

Şehir Anadolu toprağından Engürü sancağı hududunda olup, İstanbul’da kim Şeyhülislam olursa ona has olur. Padişah hasından ayrılmadır. Müftü tarafından Hakimi subaşısıdır. 150 akçelik kazadır. Senelik kadısına yedi kese gelir getirir. Damga emini, Sipahi Kethüda yeri ve Yeniçeri Serdarı vardır. Fakat kale ağası ve neferi yoktur. Kalesi bir dere içinde olup, iki tarafı balık sırtı gibi kaya üzerindedir. Genişliğini bilmiyorum.

Aşağıda şehir iki geniş dere içinde olup 20 mahalle 41 mihraptır. Fakat öyle mükellef camileri yoktur. Çarşı içinde cami güzeldir (Paşa Camii). Hepsi 3060 tane iki katlı evleri vardır. Duvarları kerpiçtendir. Yüzeyleri tahta ile kaplıdır. Medrese Darulhadis ve Darulkurrası vardır. Çünkü talebe bilginleri çoktur. Medreseleri kargir değildir. 70 adet çocuk mektebi vardır. Çocukları gayet temiz ve olgun olup, 700′ ün üzerinde Bir Şeyhülislamı var ki bütün bilginler onunla ilmi tartışmaya girmekten acizdirler. Nakibüleşrafı fadıl değil fakat, gayet cömert bir kimsedir.

Halkının çoğu bilginlerdir. Hepsi renk renk sof giyerler. Türk şehri olduğundan halkı Oğuz taifesidir. Yani Türk kavmi demenin güzel bir ifadesidir. Yedi tane hanı vardır. Çarşı içindeki güzel bir han yanmıştır. Hamamları, 600 dükkanı vardır. Çarşıda kasaplar içinden akan dere kenarında hafta pazarı olur. Dere burada şehrin aşağı tarafından akarak bir nehir vasıtası ile Sakarya’ya dökülür. Şehir yüksek yerde olduğundan caddeleri kumsalca ve kaldırımsızdır. Halkı garipsever ve cömert kişilerdir. Kadınları gayet edepli ve akıllı olurlar.

Bağ ve bahçesi çoktur. Bostanlarından bir çeşit kavun olur ki lezzetinden adamın damağı yarılır. Misk ve hamamber gibi kokusu vardır. Şehir halkının çoğu bu kavundan zerde pişirir. İçine tarçın ve karanfil korlar. Muaviye’nin icat ettiği zerdeden tatlı bir zerde olur. Bir çeşit yeşil armudu olup, yuvarlak olduğu gibi dördü beşi de bir okka gelir. Gayet hoş ve suludur. İstanbul’a nice bin kutu armudu pamuklar içinde hediye gider. Bu armudun eşini acem diyarından başka yerde görmedim. Bir çeşit siyah arpası olur ki, gayet yağlıdır. Ata çok vermekten çekinilmelidir. Sahrasında pirinci olur ki, gayet pişkindir. Velhasıl etrafı geniş, eşyası ucuz ünlü bir şehirdir. Şeyh İvaz dede adında bir de türbesi vardır.”

Türkiye’nin Kültür Merkezi

Ülkemizin kültür turizminin önemli merkezlerinden olan Beypazarı, önünü tarih boyunca canlı bir ekonomik hayata sahip olmasını sağlayan konumundan ve ticari merkezde yerleşim kuran birçok uygarlıktan alıyor. Mimarisinden kültürüne, mutfağından el sanatlarına birçok kendine has zenginliğe ev sahipliği yapıyor.

Kültürümüzde ve tarihimizde önemli bir yere sahip olan Beypazarı Ankara’nın 98 km batısında bulunuyor. Ankara’yı İstanbul’a bağlayan yol üstünde yer alması, Beypazarı’nın tarih boyunca önemli bir merkez olmasını sağladı.

Bağdat’la İstanbul arasındaki ticaret yollarının Beypazarı’ndan geçmesi sonucu ticaret Roma döneminden itibaren bölge halkının hayatında başrolü oynadı. Beypazarı, Osmanlı döneminde ise bir Tımarlı Sipahi merkezi oldu. İlçenin adı, bu iki mirasın etkisiyle şekil aldı.