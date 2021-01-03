Başkent’in kışı da rengarenk

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü, Başkent’in prestij parklarını Altınpark serasında üretilen kış mevsimine dayanıklı 150 bin adet rengarenk hercai menekşelerle donattı. Büyük bir kısmı Ankaralı yerli üreticilerden alınan toplam 4 milyon hercai menekşe ise kent genelindeki cadde ve bulvarlar ile orta refüjlere dikiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her mevsim şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla Başkentlileri rengarenk çiçeklerle buluşturmaya devam ediyor.

ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi, Başkent’in prestij parklarını kendi seralarında ürettiği 150 bin adet rengarenk hercai menekşelerle süsledi. Büyük bir bölümü Ankaralı olan yerli üreticilerden satın alından toplam 4 milyon adet hercai menekşeler ise cadde ve bulvarlar başta olmak üzere refüjlere dikilmeye başlandı.

ANKARA KIŞ AYLARINDA HERCAİ MENEKŞE KOKACAK

ANFA Peyzaj ekipleri önce kent genelindeki prestij parklarını özellikle soğuk havaya dayanıklılığı ile bilinen mor, gözlü mor, kırmızı, sarı ve beyaz renkteki hercai menekşelerle süsledi.

Sürücüler kadar vatandaşların hergün kullandığı ana arterlerde çalışmaları hızlandıran 120 kişilik peyzaj ekibi, Havaalanı yolunda 560 bin hercai menekşeyi toprakla buluşturdu.

Kente estetik görünüm kazandırmak amacıyla Eskişehir yolunda da 40 bin hercai menekşe dikimine başlayan ekipler, ocak ayı içinde Eskişehir yolunda dikim işlemini tamamlayı planlarken, kış ayları boyunca kentin diğer kalan noktalarında hercai menekşe dikimine devam edecek.