Ankara’da “Pati Yıka & Taxi Pati” adıyla hizmet sunan Berk Batum mobil aracıyla evcil hayvanlara hizmet veriyor. Hayvanlar için Ankara’da pet kuaförlük hizmeti veren Batum Başkent’te ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

Evcil hayvanlar birçok insan için özel anlamlar taşıyor. Birçoğumuzun arkadaşı dostu oluyor ve bizimle zaman geçiriyor. Arkadaşlarımızın dostlarımızın temizliğinin ve bakımının aksamaması için onlara özel hizmet veren Pati Yıka & Taxi Pati sahibi Berk Batum mesleğe nasıl adım attığını ve evcil hayvanlarımızın bakımının nasıl olması gerektiğini anlattı.

Başkentin mobil pet kuaförü

Ankara’da mobil araçla pet kuaförlük hizmeti veren ilk ve tek kişi olduğunu söyleyen Berk Batum, “Evcil hayvanlara olan sevgi ve sorumluluğumla yöneticilik görevimden istifa edip pet kuaförlük yapmaya başladım ve yaptığım işi çok seviyorum. Evcil hayvanların banyo ve tıraşını yapıyorum. Kedi ya da köpeğin tüyleri çok topaklanmadıkça tıraş edilmesine gerek olmadığını düşünüyorum” dedi. Sözlerine devam eden Batum, Türkiye’de pet kuaförlüğün henüz meslek statüsü kazanmadığını ifade etti.

Sevgi ve sorumlulukla pet kuaförlük yapmaya karar verdim

Pet kuaförlükten önce büyük şirketlerden birisinde satış yöneticiliği yaptığını ve evinde 5 köpek beslediğini ifade eden Batum “Yaklaşık 6 yıl önce bir televizyon programında benim şu an hizmet verdiğim araca benzer bir araç gördüm ve ne olduğunu merak ettim. Araştırmaya başladım ve bir araçla evcil hayvanlara bakım hizmeti verilebildiğini öğrendim. Bu durum ilgilimi çekti. Zaten kendimde evimde 5 köpek besliyordum. Evcil hayvan beslemenin verdiği sevgi ve sorumlulukla pet kuaförlük yapmak istediğime karar verdim. Türkiye’deki büyük şirketlerden birinde sürdürdüğüm satış yöneticiliği görevimden istifa ettim ve pet kuaförlük yapmaya başladım.” diyerek mesleğe nasıl başladığını anlattı.

Tıraş kedi ve köpeğe yapılmamalı

Mesleğinin evcil hayvanların banyo ve tıraş ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Batum “Özel köpek bakımı aletleri ile derin sirkülasyon banyosu, özel hortumlar, saç kurutucuları, şampuan ve kremlerle evcil hayvanların bakımını yapıyorum. Aslında yaptığım iş evcil hayvanların banyo ve tıraş ihtiyacına cevap vermek ama tıraş konusunda biraz farklı düşünüyorum. Tıraş, kedi ve köpeğe yapılmaması gereken bir şey. Tüyden rahatsız olan veya alerjisi olan evcil hayvan sahipleri hayvanlarını tıraş ettirmek istiyor. Talep olunca biz de tıraş yapıyoruz ama ben her zaman hayvanların tüylerini üstlerinde bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle keyfi tıraş yaptırmaya karşıyım. Hayvanları sürekli tarayıp bakımlarını yaparsak, tıraşa ve yıkamaya da gerek olmaz. Bir de tıraş yaparken, hayvanın tüylerini sıfıra vurduran oluyor. Tüyler çok topaklanmadığı sürece, kedi veya köpeğin tüylerini sıfıra vurdurarak tıraş etmemek gerekir” şeklinde konuştu.

Tıraş ederken hayvanları uyutmuyorum

Kendisine gelen çoğu evcil hayvanın daha önce tıraş edilirken huysuzlaştığından söz eden Batum, “Bana gelen hayvanların yüzde 80’i benimle tanışana kadar uyutularak tıraş edilmiş hayvanlar. Ben uyutmadan tıraşını yapıyorum. Benim kısa zamanda bu kadar hızlı ilerleme nedenim de hayvanları uyutmadan tıraş edebilmem. Özellikle kediler, tıraş olurken çok saldırganlaşır ve bu nedenle uyutulur. Ben kedileri bile uyutmadan tıraş ediyorum. ‘Hayvanları uyutmadan nasıl tıraş edebiliyorsun’ diyorlar, aslında bunun özel bir formülü yok. Ben hayvanlarla bir şekilde anlaşıyorum ve onlarla güzel bir bağ kuruyorum” diye konuştu.

Köpekler kedilerden daha çok ilgi istiyor

Kedilerin kendi başınalığı seven köpeğin ise bunun tam tersine daha çok ilgi bekleyen bir hayvan olduğunu ifade eden Batum kedi ve köpek bakımının arasındaki farkları “Köpek bakımında beni en çok zorlayan cocker cinsi köpekler oluyor” diyen Batum, “Bu zamana kadar bana gelen bu cins köpeklerin yüzde 90’ı oldukça agresifdi. Bu anlamda beni zorlayan cinste cocker cinsi köpekler oldu. Kediler konusuna bakacak olursak, kedi zaten kendi kendini temizleyebilen bir hayvan ve çok fazla problemi yok. Kedi kendi başınalığı seven bir hayvan. Köpekler ise daha nazlı ve sevgi istiyor. Bu anlamda köpekler daha çok bakım istiyor. Aynı zaman köpekler cüsse olarak daha büyük oldukları ve tüy oranları da daha fazla olduğu için bakıma daha fazla ihtiyaç duyuyor” diyerek anlattı.

Hayvanların tıraş edilmesini önermiyorum

Hayvanlarda ki tüylerin onların doğal yapısında olduğunu, onları dış etkenlerden koruduğunu bu nedenden dolayı da tıraş edilmemesi gerektiğini vurgulayan Batum “Hayvanların tıraş edilmesini önermiyorum. Tıraşı önermeme nedenim hayvanların doğal yapısında tüylerinin olması. Biz insanlar kışın kıyafetsiz sokağa çıkarsak donarız, yazın da kıyafetsiz bir şekilde güneşin altında kalırsak yanarız. Üzerimizde bizi koruyan kıyafetler olmadığı sürece ölüm tehlikesiyle karşılaşırız. Kedi ve köpeklerde de aynı şey geçerlidir. ‘Kediyi evden hiç çıkarmıyoruz’ desek de, kedi eve giren güneşten de etkilenir. Dolayısıyla hayvanı koruyan üzerindeki tüyüdür.” diye konuştu.

Taxi Pati ile nakil yapıyorum

Hayvanları seven onlara evinde yer ayıran evcil hayvan sahiplerinin işlerinden dolayı bazen zaman bulamadıklarını ve kendisini aradıklarını söyleyen Batum “Ankara içinde mobil araçla hizmet veriyorum. Taxi Pati ile de şehirlerarası nakil yapıyorum. Arabası olmayıp veterinere gidemeyenler ya da iş yerinden izin alamayıp, işlerinden zaman bulamayıp evcil hayvanını bakıma götüremeyenler beni arıyor. Ben de beni arayan evcil hayvan sahiplerinin bulunduğu yere giderek, tamamen hayvanların bakımına yönelik dizayn ettiğim aracımla hayvanın bakımını yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Benim için para ikinci planda

Mesleğe hayvanları çok sevdiği için girdiğini ve mesleğini çok sevdiğini belirten Batum benim için para ikinci planda diyerek “İnsanların kapısına kadar giderek hizmet veriyorum. Fiyatlarımızı da bu şekilde belirliyoruz. Fiyatları çok uygun bulanda oluyor, pahalı bulanda. Param yok, hayvanımı tıraş ettirmem lazım parasını sonra versem olur mu? diyenden de para almadığım oluyor. Zaten ben bu işi çok para kazanmak için kurmadım. Amacım para kazanmak olsa bu işi daha farklı yerlere getirirdim. Ben sevdiğim işi yaptığım için para ikinci planda kalıyor” şeklinde konuştu.

Ülkemizde pet kuaförlük meslek statüsü kazanmadı

Türkiye’de pet kuaförlüğün meslek statüsü kazanmadığından da söz eden Batum, “Türkiye’de pet kuaförlük eğitimini sertifikalı eğitim olarak gösteriyorlar ama Türkiye’de pet kuaförlük meslek dalı olarak gözükmediği için alınan sertifikalar geçersiz olmuş oluyor. Yurt dışında birçok ülke bu işi bir meslek kabul ediliyor ve orada bu iş bir meslek ama maalesef Türkiye’de henüz bu iş, meslek statüsü kazanmadı. Yaptığım iş resmi bir iş aracımın her şeyi ruhsata işli. Vergi ödemediğimiz düşünülüyor ama vergi ödüyoruz. Ben resmi bir işletmeyim ve vergimi de ödüyorum. Vergimi ödemesem, haksız kazanç elde etsem devlet beni çalıştırmaz.” dedi.

Hayvanları sürekli yıkamak doğru değil

Hayvanların düzenli bir şekilde bakıma ihtiyaç duyduğunu sürekli yıkamanın doğru olmadığını belirten Batum, “Hayvanlar düzgün ve düzenli taranır, yıkanırsa, bakımları yapılmış olur. Hayvanları sürekli yıkamak da doğru değildir. Bir hayvanı senede ikiden fazla yıkamamak lazım çünkü hayvanların doğasında şampuan, kese gibi kavramlar yok. Hayvanın bakımını yapmadığınız zaman tüy sağlığı bozuluyor. Tüyleri topaklanıyor. Bu durumda tıraş mecbur olabiliyor ama düzenli bakım yapılırsa tıraşa gerek olmuyor” diye konuştu.

Evcil hayvan sahipleri hayata daha olumlu bakıyor

Evcil hayvan sahiplerinin hayata daha olum bakabildiğine vurgu yapan Batum “Kedi ya da köpek besleyen insanların hayata daha olumlu bakabildiklerini düşünüyorum. Bir hayvanın sorumluluğunu alan insan hayatta daha büyük sorumluluklar almaktan da korkmuyor. Benim belki evcil hayvanlarım olmasa sevmediğim bir işi yapmaya devam edecektim, cesaret edip kendi işimi kuramayacaktım ama cesaret ettim, zorluk çektim ve kendi işimi yapmaya başladım. Bir hayvanla yaşıyorsanız ve bir hayvana bağlı iseniz en başta evinize bağlı kalmak durumdasınız. Hayvanın yeme-içmesinden sorumlusunuz. Bu sorumluluğu en iyi şekilde karşılamak durumdasınız. Bir hayvan, sadece bakmak için sahiplenilmemeli. Gerçekten seviyorsanız hayvan sahiplenmelisiniz” diyerek sözlerine son verdi.