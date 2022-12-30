Başkentin İbadet Merkezi Kocatepe

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Ankara’nın yakın tarihten kalan ibadet yeri Kocatepe Camii, yapıldığı dönemden bu yana hayranlıkla karşılanıyor. İçindeki kütüphane, idari birimler gibi bölümler de bulunuyor.

Hazal Ergen/Ankara

Çankaya ilçesinde yer alan camiye, yerli yabancı turistin ve ibadet için gelenlerin ilgisinin olduğu görülüyor. Ankara’nın en büyük camisi olarak bilinirken birçok yönü olduğu belirtiliyor.

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Yarışma Sonucuyla Kararlaştırıldı

Ankara’nın artan nüfusuna karşılık büyük bir caminin bulunmaması Çankaya’ya doğru gelişen Yenişehir’de halkın ibadet ihtiyacını karşılayabileceği bir mescidin dahi olmaması göz önüne alınarak 1944 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Akseki başkanlığında bir cami yaptırma kurumu oluşturuldu. Bu kurumun açtığı yarışma neticesinde onaylanan ve Emniyet Abidesi Parkı içinde gereken projeden vazgeçildiği biliniyor. 1956’da Türkiye Diyanet Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği adını alan kurum 1957 yılında yeni bir proje hazırlatmış, bizzat devrin Başbakanı Adnan Menderes’in ilgilenmesiyle Cami’nin Ankara’ya hakim bir tepe olan Kocatepe’de yapılmasına karar verilmişti. Mimar Vedat Dalokay’ın hazırladığı projeye göre 1963 yılında caminin temeli atıldı, idare binaları 1964’te tamamlandı. Ancak üstünün kabuk sistemiyle örtülmesi planlanan bu Cami Projesi’nden, sistemin o yıllar için çok yeni olması ve Ankara’da aynı sistemin uygulandığı bir spor salonunun çökmesi sebebiyle vazgeçildiği bildiriliyor. Açılan yeni bir yarışma sonunda 4500 m2’lik bir alana yapılması düşünülen caminin proje çalışmalarını Hüsrev Tayla ile Fatin Uluengin üstlendi ve 30 Ekim 1967’de temel atılarak yeniden inşaata başlandı. Fatin Uluengin 1975’te ayrılınca Hüsrev Tayla uygulama ve detay proje çalışmalarını tek başına yürüttü, uygulama kontrollüğü de kendisine verildi.

Açılışı Turgut Özal Yaptı

Geleneksel formlara bağlı kalınan bu yeni plana göre cami, bir merkezî kubbe ile dört yarım kubbeden meydana gelen ve dört ayağa oturan bir şema gösteriyordu. Devlet yardımı ve halkın bağışlarıyla yürütülen çalışmalarla 1981 yılında caminin ancak kaba inşaatı bitirilebildi. İşin çok yavaş ve zor şartlar altında yürütülebildiğini göz önünde bulunduran dernek, 15 Mart 1981’de kendini feshederek cami dahil bütün mal varlığını Türkiye Diyanet Vakfı’na devretme kararı aldı. Vakfın işi üzerine almasıyla cami yapımı hızlandı, 28 Ağustos 1987’de dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılışı yapıldı.

Caminin inşaatında betonarme kullanıldı. Kubbe kasnakları ve minareler brüt beton olarak inşa edildi, minare şerefe stalaktitleri yerde parça parça hazırlanarak yerlerine monte edildi.

Çok Amaçlı Kullanılıyor

Ayrıca Cami altında bulunan ticarethaneler, kütüphane, idari birimler, konferans salonu sadece ibadet için değil sosyal yaşam için de etkin bir şekilde kullanılıyor. Cami’nin alt kısmında otopark olmasına rağmen yaklaşık 1 yıldır kullanıma kapalı olduğu bildiriliyor.

Tamamen Osmanlı Mimarisi’nden esinlenilen Kocatepe Camii’nin ahizeleri, mermerleri, kapıları, çinileri ve birçok parçasının el emeği ile yapılmış ustalık işi eserler olduğu belirtiliyor. Caminin minare yükseklikleri tam 88 metre olarak bildiriliyor. Camideki yazılar, Hamit Aytaç ve Mahmut Öncü tarafından, konferans salonundaki yazılar ise Emin Barın tarafından yazılmıştır. Caminin halı desenleri Afyon Ulu Camii’ndeki halı desenleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Tarihi eser niteliği taşımayan bir eser olan Kocatepe Camii, başkent Ankara’nın en büyük camisi olması nedeniyle genellikle şehitlerin, büyük devlet adamlarının, bazı sanatçıların cenaze namazlarının burada kılınması sonucu çoğunlukla haber kanallarında duyuluyor.

Ulaşım Rahat

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Camii’ne 263-3, 284, 284-6, 286 nolu otobüsler ile gidebiliyor. Kızılay Meydanı’nın üst kısmındaki Kocatepe Semti’nde bulunan Cami, 1987 yılında ibadete açılmıştı ve günümüzde de aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Ankara’daki büyük cenaze törenleri, burada gerçekleştiriliyor. Ankara’nın pek çok noktasından görülen ve kentin simgelerinden biri haline gelen Kocatepe Camii, Ankara’da gezilecek yerler arasında yer alıyor. Minarelerin şerefelerine de asansör yardımı ile ulaşım sağlanabiliyor.