Başkent’in çehresini değiştirecek lüks konut projesi start verildi

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Kocaeli ve İstanbul merkezli projeler ile gayrimenkul ve konut sektöründe adından sıkça söz ettiren Zeray İnşaat, “Zeray Future Deluxe City Projesi” ile Başkent Ankara’daki ilk projesini hayata geçiriyor.

Ankara’nın Etimesgut ilçesinin gözde bölgelerinden biri olan Bağlıca’da Zeray İnşaat tarafından hayata geçirilecek olan “Zeray Future Deluxe City Projesi’nin” basın lansmanı satış ofisinde düzenlenen bir tören ile gerçekleştirildi.

Törene Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, Zeray İnşaat Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şüheda Turoğlu, Zeray İnşaat Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Aytül Ayhan, Zeray İnşaat Satış Müdürü Ebru İzin ile İstanbul, Kocaeli ve Ankara’dan gelen çok sayıda basın mensubu katıldı. Sunuculuğunu Buket Aydın’ın yaptığı lansmana projenin tanıtım filmi ile başlandı.

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ZEKİ ZERAY: “ÇOK ÖZEL BİR PROJE İLE ANKARALILARLA BULUŞMANIN HEYACANI İÇERİSİNDEYİZ”

Zeray İnşaat’ın 40. projesi olan “Zeray Future Deluxe City”nin bölgeye ve Ankara’ya ayrı bir değer katacağını belirten Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, proje için çok özel bir çalışma yürüttüklerini ve “Future Deluxe City” ile Ankaralılarla buluşma mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gayrimenkul ve inşaat sektöründe 14 yılı geride bıraktıklarını söyleyen Zeki Zeray, şöyle devam etti:

“Projemizin bulunduğu mevcut konumu ve geleceğin emsal gösterilebilecek projelerimizle bulunduğumuz bölgeyi kalkındıran ve kalkındıracak olan bir değer üretiyoruz. Nitelikli konut üreten bir firmayız. Bu değerler ülkemizin güncel durumu göz önünde bulundurduğumuzda en gözde zamanlarını yaşıyor gibi görünse de sektörü sürekli takip ediyor ve bulunduğumuz bölgeleri yönlendiriyoruz. Öngörülerimiz neticesinde bir yandan kredi politikalarında kısıtlamalar olsa da gerek seçimin yaklaşması gerekse de ihtiyaç ve yatırım amacıyla doğru yatırım yapanların kazanabileceğine inanıyorum. Bizler de şirket içerisinde oluşturduğumuz kişiye özel esnek ödeme planları ve bankalarla yaptığımız garantörlük ve benzeri anlaşmalar ile kendi kitlemizi bu değeri bugünden sunabiliyoruz. Konut üretimlerimizi planlı bir şekilde artırarak 2023-2025 yılları arasında hali hazır konuştuğumuzu genişleterek girme sürecindeyiz. Bulunduğumuz sektör ekonomik gelişmelerden olumlu, olumsuz ilk etkilenen sektördür. Ülkemiz için lokomotif bir sektördür. Öncü olmak avantajın yanında sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bizlerde güven endeksli garantici yaklaşımlarla bugünkü seviyelere gelebildik ve ilerlemelerimizi de bu ölçüde sağlayacağız. Kitlemize sunduğumuz bu güven, projemizin başlangıç günlerinde avantajları yakalayabilme fırsatını beraberinde getiriyor. Bu nedenlerle bulunduğumuz Bağlıca batı şehri olarak tanımlanan bölgede birçok arazi anlaşma sağladık. Bu projemiz, bölgedeki ilk yatırımımız olma özelliğini taşıyor ve bölgede yeni bir merkez oluşturduğumuzdan önemi ve heyecanı üst boyutta. Burada vurgulamak istediğim asıl konu; bu bölgede yeni bir merkez oluşturduğumuzdan başkentimizi, 10 yıl 20 yıl ve 50 yıl sonrasını öngörerek planlamalarımızı da buna göre yapıyoruz. Projemiz, bölgede ilk olacağından farklı boyutta olmalı bilinciyle tasarlandığından şahsi görüşüm olarak ilk sunumdan itibaren ben de uyandırdığı izlenim Türkiye’de de bir benzerinin olmadığıdır. Aslında bu boyutta uç ifadeler kullanmak istemiyorum fakat bugünkü sürece ulaşana dek, arka planda çok emek sarf edildi. Projemizin bölgemize ve başkentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

EBRU İZİN: “KONFORLU VE LÜKS YAŞAMIN ÖN PLANA ÇIKTIĞI PROJEMİZE YOĞUN BİR İLGİ İLE STAR VERDİK ”

Zeray İnşaat Satış Müdürü Ebru İzin ise projenin kapsamı hakkında basın mensuplarına detaylı bilgiler vererek soruları cevapladı. Dairelere özel havuz ve konsepti ile farklı bir yaşam alanı oluşturacaklarını dile getiren İzin, lansman satışlarına başlandığını ve taleplerin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi.

İzin, projenin detaylarını şu şekilde açıkladı: “Zeray ailesi olarak bugüne kadar hayata geçirdiğimiz bütün projelerimiz de yenilikçi bakış açımızla, gayrimenkul sektörüne farklı bir soluk getirmenin gururunu yaşadık. Zeray Future Deluxe City’nin, firmamızın başkente adım sebebi olması sebebiyle bizim için anlam ve önemi oldukça yüksek. 40. projemiz olan bugünkü projeyi size tanıtıyor olmaktan büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Ankara’daki ilk projemiz olan Future Deluxe City Ankara’nın bugüne kadar pek de alışık olmadığı taç şeklinde, sıra dışı ve görkemli bir mimariye sahip. İnşasına başladığımız 20 bin metrekare alan üzerine dört bloktan oluşan 338 bağımsız bölüm olarak tasarlandı. 117 metrekare den başlayarak 280 metrekare kullanım alanına sahip 1 + 1’den 5 + 1’e kadar seçeneklerimizin bulunduğu projede tüm dış cephelerimiz manzaranın keyfine doyabilmek için boy camlarla tasarlandı. Projenin ortak kullanım alanlarında ki geniş peyzaj alanlarının yanı sıra bahçe katlarında daireye özel keyifli doğal bahçe kullanım alanları bulunurken, ara katlarda dairelere mimarisi ile bütünleşen estetik balkon alanlara eşlik ediyor. Blokların en üst katında ise daireye özel havuz ve teras kullanım alanları bulunuyor. Göz alıcı mimarisinin yanında penthouse deneyimi ile de modern ve lüks bir yaşama olanak sağlıyor. Peyzaj alanlarının yanı sıra; farklı alanlarda açık ve kapalı spor alanlarından çocuk oyun alanlarına, hobi alanlarından kafe ve restoran alanlarına, süs havuzları ve şelale alanlarına kadar görsel ve sosyal donatılar da bulunmaktadır. Temmuz ayında başladığımız ön talep sürecinden bugüne yüzlerce kişi projemize ilgi gösterdi. Lansman satışlarımızın aynı ilgi ile süreceğini ve talebin de artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Projemizin teslimatını 30 Haziran 2024 tarihinde yapılmasını planlıyoruz.”

“BAĞLICA’DA GELECEĞİN ŞEHRİ İNŞA EDİLECEK”

Tanıtım filminde ise projeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Bağlıca’nın batısında geleceğin şehrini inşa ediyoruz. Ankara Üniversitesi Sağlıkta Mükemmeliyet Merkezi, Başkent Üniversitesi MİT Müsteşarlığına komşu, on kilometrelik çapta yedi üniversiteye komşu. 250 bin kişinin yeni nüfusun taşınacağı öngörülen bağlıca bölgesinde yeni bir merkez oluşturacak lüks projelerimizde sizleri de görmekten onur duyacağız. Oluşacak bu yeni merkez: 9 ada, 29 parsel den oluşan 649 bin 790 metrekarelik toplam arsa büyüklüğü 8 bin 399 adet 200 metrekarelik konut ve toplamda 267 bin 980 metrekarelik ticari alanlarıyla 2 milyon 790 bin 800 metrekarelik satılabilir alanla ve toplamda 3 milyon 570 bin metrekarelik inşaat alanıyla kurulacak geleceğin şehri Future Deluxe City projesi ile ilk adım atıldı. Toplam inşaat alanı 145 bin metrekare olan Zeray Future Deluxe City’ de bahçe kat, ara kat gibi çeşitli konseptlerden oluşan 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1 ve 5 + 1 toplam 338 bağımsız bölüm yer alıyor. Hayatı ayrıcalıklı kılmak için tasarlandı. Cafe lounge, Spa havuzu, kapalı sosyal tesisi, fitness, yoga, pilates ve hobi alanlarıyla lüks yaşam anlayışına yeni bir boyut kazandırıyor. Zeray Future Deluxe City bütününe baktığınız zaman geniş ve ferah olan ortamlar, detaya indiğinizde ise keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerle dolu yaşam alanları sunuyor. Göz alıcı mimarisinin yanında penthouse deneyimi ile de modern ve lüks bir yaşama olanak sağlıyor. Dinlenme alanları, tenis kortu, basketbol sahası, amfitiyatro ve birçok özelliği ile yaşama artı değer katıyor. Zeray değer inşa eder.”