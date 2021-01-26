Başkent yeni üst geçitlerle daha güvenli olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülere yönelik güvenli ve kesintisiz sürüş sağlamak için Başkent’in dört bir tarafında sürdürdüğü yol, kavşak ve köprü çalışmalarının yanı sıra yayaların da can güvenliğini önceleyen çalışmalara imza atıyor.
Yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlayabilmeleri amacıyla yaya üst geçidi yapımlarını sürdüren Kent Estetiği Daire Başkanlığı, kent genelinde 10 yeni yaya üst geçidi yapımı için harekete geçti.
YENİ ÜST GEÇİTLER İÇİN İHALEYE ÇIKILDI
Yayalar için güvenli ulaşım ve konforlu geçişi sağlayacak çalışmaları hızlandıran Kent Estetiği Daire Başkanlığı, “10 Adet Yaya Üst Geçit Yapım İşi” ihalesi gerçekleştirdi.
Yaklaşık maliyeti de 28 milyon 470 bin TL olan ihalede 8 firma teklif sundu. Başkentlilerden gelen talep ve şikayetleri dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni üst geçidi 2021 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyor.
Kent trafiğini rahatlatmaya yönelik tasarlanan ulaşım projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni üst geçitler şöyle:
-Esenboğa Protokol Yolu Pursaklar yaya üst geçidi,
-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Hayalpark Sitesi önü yaya üst geçidi,
-Turan Güneş Bulvarı üzeri 578. Sokak kesişimi yaya üst geçidi,
-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) Hidromek Hizası yaya üst geçidi
-Batı Bulvarı 2026. Cadde yaya üst geçidi,
-Ayaş Caddesi üzeri Başak Tıp Merkezi önü yaya üst geçidi,
-Bağdat Caddesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü üst geçidi,
-Samsun Yolu Aski Su Deposu önü üst geçidi,
-Konya Yolu Hacıbaba önü üst geçidi,
-Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) Kentpark önü yaya üst geçidi.
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