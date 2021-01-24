Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Başkent Üniversitesi, öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarına Profesör / ​​​​​​​Doçent / Doktor Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 161 akademik personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,

“2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.Son başvuru tarihi 08 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.”

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