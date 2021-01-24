Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,
“2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.Son başvuru tarihi 08 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.”
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