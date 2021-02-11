Başkent Ulaşımında Yeni Dönem: “Park Et Devam Et”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkent trafiğine nefes aldıracak projeleri birer birer hayata geçiriyor. Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, araç trafiğini azaltmak ve araç kullanıcılarını toplu taşıma araçlarına yönlendirmek için çevre dostu bir uygulamayı daha 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonu’ndan başlatacak. Dünyadaki uygar örneklerine bakılarak geliştirilen sistem ile metro istasyonlarının içerisine ya da yakınına yapılacak “Park Et Devam Et” otoparkları sayesinde toplu taşıma araçlarının kullanımı özendirilecek. Ulaşımda metroyu tercih eden yolcular araçlarını park ettikleri otoparklardan ücretsiz yararlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerini birer birer hayata geçirmeye devam ediyor.

Kent genelinde toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Park Et Devam Et” otoparkları yaparak, hem toplu taşıma araçlarının kullanımını artırmayı hem de trafik sıkışıklığını önlemeyi amaçlıyor. İlk “Park Et Devam Et” sistemi 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonunda başlıyor.

SÜRÜCÜLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK UYGULAMA

Araç kullanımının azaltılmasının hedeflendiği proje ile çevre dostu bir ulaşım sağlanırken aynı zamanda toplu taşıma araçlarının kullanılması da teşvik edilecek.

Ankara Metrosunun 26 istasyonunda “Park Et Devam Et” otopark çalışmalarının devam ettiğini açıklayan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, 12 Şubat Cuma günü Milli Kütüphane İstasyonu’ndan başlayacak yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

“Bizim en önemli projelerimizden biri de ‘Park Et Devam Et’. Bu proje ile araç kullananları toplu taşıma ve raylı sistemlere yönlendirerek kentteki araç trafiğini azaltmayı ve çevreci bir ulaşım hizmeti sağlamayı amaçlıyoruz. Ankara Metrosunda bulunan toplam 54 istasyon içerisinde 26 istasyon belirledik. Bunların içerisinden 2 istasyonu pilot bölge olarak seçtik. Bunlardan ilki Milli Kütüphane İstasyonu oldu. Buradaki otopark 2014 yılından beri boş tutulmaktaydı. 12 Şubat’ta buranın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci pilot bölge kapsamında seçilen Macunköy İstasyonunda da Fen İşleri Daire Başkanlığı çok yakında ihaleye çıkacak. Diğer istasyonlar için de yine yıl içerisinde ihaleye çıkılmasını bekliyoruz.”

METRO KULLANANLAR OTOPARKTAN ÜCRETSİZ YARARLANACAK

Raylı Sistem istasyonlarında veya yakınında bulunan otoparkların düzenlenerek hizmete açılması için çalışmalar hızlandırılırken, metroyu kullanan yolcular otoparktan ücretsiz yararlanacak.

Kent trafiğini rahatlatacak projede otoparkı sadece araç park etmek için kullanan vatandaşlar için ücretli tarife sistemi uygulanacak. Otopark çıkış turnikelerinde tam biniş üzerinden ANKARAKART kullanılacak.

“PARK ET DEVAM ET”İN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Sürücüler, otopark girişinde bulunan giriş turnikesine raylı sistem toplu araçlarında kullanacakları ANKARAKART’larını okutarak giriş oluşturduktan sonra istasyonlardan biniş ücreti ödeyerek geçiş yapacak.

Otoparka giriş yapılan gün, raylı sistemlerin saatlerine uygun olarak dönüş yapılması halinde çıkış turnikesinden ücretsiz geçiş sağlanabilecek. Yalnızca tek yöne değil çift yönlü ve aktarmasız ulaşım yapılması halinde ücretsiz kullanımdan yararlanılabilecek. Tek yönlü ulaşım yapan yolcuların ise bilet ücretleri otopark ücretinden düşülecek.

Otoparka giriş gününden sonraki günlerde kalan araçlar ise kaldıkları gün ve saat süresi kadar ücret ödeyecek. Kredi kartı veya NFC telefonları ile kayıt oluşturulamadığı için yalnızca ANKARAKART ile ödeme alınabilecek.

Park Et Devam Et sistemini yalnızca otopark olarak kullanacak yolculara uygulanacak ücret tarifesi ise şöyle:

MİLLİ KÜTÜPHANE İSTASYONU OTOPARKI 430 ARAÇLIK KAPASİTEYE SAHİP

‘Park Et Devam Et’ sistemi için seçilen 2 adet pilot istasyondan biri olan Milli Kütüphane İstasyonu içindeki 430 araçlık otopark 12 Şubat Cuma gününden itibaren hizmete girecek.

Macunköy İstasyonu’nun ihalesine çıkmaya hazırlanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, projesi hazır olan 17 istasyonun otoparkı için de 2021 yılı içinde ihale gerçekleştirecek. Diğer 6 istasyonun proje çalışmasının yapılmasının ardından Söğütözü İstasyonu için ise iş merkezi yüklenicisi ile yapılan protokol kapsamında 400 araçlık otoparkın yapılarak teslim edilmesi planlanıyor.

26 İSTASYONDA UYGULAMA HAYATA GEÇİRİLECEK

‘Park Et Devam Et’ projesinin uygulanacağı toplam 26 istasyon ise şöyle:

“Akköprü, Yenimahalle, Demetevler, Hastane, Macunköy, Ostim, Batı Merkezi, Mesa, Botanik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 5, Devlet Mahallesi, Harikalar Diyarı, Fatih, GOP, Törekent, Koru, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Tarım Bakanlığı/Danıştay, Bilkent, ODTÜ, Söğütözü, Milli Kütüphane.”

İnsan ve çevre sağlığını önceleyen projelere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Park Et Devam Et’ otoparklarını yaygınlaştırarak araç kullanımını azaltarak sera gazı salınımını da kentte düşürmeyi amaçlıyor.