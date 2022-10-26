BAŞKENT MARKET ÜRÜNLERİ BİR ‘TIK’LA KAPIDA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasının temmuz ayında başlattığı internet satışı kısa sürede tüm Türkiye’den ilgi gördü. “www.baskentmarket.com.tr” adresi üzerinden siparişi verilen başta glütensiz olmak üzere kadın kooperatifleri ve yerli birliklerin ürünleri, aynı gün kargoya verilerek Türkiye’nin her iline ulaştırılıyor.

Başkentte yerli üretimi artırmak amacıyla “Başkent Market” modelini hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hem kendi ürünlerini hem de kadın kooperatifleri ve yerli birliklerden satın alarak vatandaşlara ulaştırdığı ürünleri elektronik ticaret (e-ticaret) aracılığıyla tüm Türkiye’ye ulaştırmaya devam ediyor.

“Güvenli Alışverişin Adresi” sloganıyla hayata geçirilen e-ticaret uygulamasıyla vatandaşlar, geleneksel ve yöresel ürünleri daha kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde internet ortamında satın alabiliyor.

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UYGULAMA İLE 45 İLDEN SİPARİŞ ALINDI

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğünün 21 Temmuz 2022’de hayata geçirdiği internet satışı kısa sürede tüm Türkiye’den yoğun ilgi gördü. 19’u Halk Ekmek Fabrikası, 46’sı üretici kooperatifleri ve birliklerine ait 62 ürün www.baskentmarket.com.tr adresi üzerinden de satılmaya başlandı.

“Siz de sipariş vererek kadın kooperatifleri ve yerli birliklere destek olabilirsiniz” sloganıyla başlatılan ve rağbet gören ürünlerin başında; ekmek-unlu mamuller, temel gıda, glütensiz ürünler, kahvaltılık ve atıştırmalık olarak 5 grupta satılan ürünler geldi.

Vatandaşların e-ticaret sitesini “güvenli alışverişin yeni adresi” olarak tercih ettiğini belirten Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, “Nisan 2020 yılından itibaren Başkent Market projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda da hem Ankara içinden hem de Ankara dışından 59 kadın kooperatifimizin ürünlerini alarak raflarımızda yer verdik” dedi.

Temmuz ayı itibarıyla e-ticaret uygulamasına geçtiklerini kaydeden Eski, “Bu sayede yaklaşık 45 ilimizde Rize’den Adana’ya, Hakkâri’den İzmir’e glütensiz ürünlerimiz başta olmak üzere hem Halk Ekmek Fabrika’mız tarafından üretilen hem de kooperatif ürünlerini elektronik ortamda satma imkânına sahip olduk. Her geçen gün halkımızın verdiği sipariş miktarının da arttığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Halkımız bu siparişleri verdiği andan itibaren kargoyla hijyenik bir şekilde ve uygun fiyatla Türkiye’nin her iline ulaştırıyoruz” diye konuştu.

ÜRÜN SAYISI YILBAŞINDAN İTİBAREN ARTACAK

Elektronik ortamda; erişteden makarnaya, zeytinden bakliyata, kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara kadar toplam 62 ürün uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturuluyor.

Satışı yapılan ürünlere yenilerinin ekleneceğini belirten Eski, “Bir müjde daha vermek istiyorum. Yılbaşından itibaren ürün sayımızı artıracağız. Haklımızı ürünlerimize sipariş vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.