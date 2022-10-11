BAŞKENT KAVŞAKLARINA FASILALI YANAN IŞIK AYARI

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte trafik düzeninin sağlanması ve kazaların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; kavşaklarda artan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla sağa dönüşlerde “fasılalı yeşil ışık uygulaması” kaldırılarak “dur ve geç” anlamına gelen “fasılalı kırmızı ışık uygulaması”na geçildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin daha güvenli olmasını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ederken bir yandan da trafik düzeninin sağlanması için yeni alınan kararları uygulamayı sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün aldığı karar üzerine Başkentte bazı kavşak bölgelerinde bulunan “fasılalı yeşil ışık uygulaması” kaldırılarak, “dur ve geç” anlamına gelen “fasılalı kırmızı ışık uygulaması”na geçildi.

- Reklam -

HEDEF: GÜVENLİ TRAFİK AKIŞI

Fasılalı yeşil ışık uygulaması nedeniyle kazaların arttığını gözlemleyen Karayolları Genel Müdürlüğünün uygulamanın kaldırılmasına karar verilmesiyle Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; Başkent kavşaklarında artık fasılalı kırmızı ışık uygulaması olacak. Bu yeni uygulama ile kaza sayısının azaltılması hedefleniyor.

Yeşil flaş uygulamasının kaldırılma gerekçeleri arasında; arkadan çarpmalı kaza sayısında artış, geçememe eğilimi nedeniyle yeşil süre kullanımında azalma, önde giden aracın durup ya da durmayacağını tahminde zorluk, kavşaklara yaklaşırken hız artırma gibi tipik sürücü hareketleri olduğu belirtildi.