BAŞKENT KART’A BİR ÖDÜL DAHA

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan ve daha sonra kullanım alanı genişletilerek çiftçilere de dağıtılan “Başkent Kart”, “Fast Company Türkiye” dergisi tarafından “Dijital Money & Fintech Summit”te en İnovatif/Teknolojik Ürün kategorisinde 3’üncü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan ve daha sonra kullanım alanı genişletilerek çiftçilere de dağıtılan “Başkent Kart” başarıya doymuyor.

İş dünyasına yön veren şirketler ile teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında sektörlerin nabzını tutan “Fast Company Türkiye” dergisi, “En İnovatif 50” adı altında teknolojiden enerjiye, gıdadan bankacılığa kadar birçok sektörden Türkiye’nin en yenilikçi 50 şirketini belirledi.

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ABB’nin yerli üreticilere sağladığı kırsal desteklerin de “Başkent Kart” üzerinden verilmeye başlanmasıyla birlikte “Başkent Kart” uygulamasını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, Türkiye’nin en yenilikçi 50 şirketi arasında yerini aldı.

EN İNOVATİF/TEKNOLOJİK ÜRÜN KATEGORİSİNDE 3’ÜNCÜLÜK

Daha önce ulusal ve uluslararası alanda 5 ödüle layık görülen “Başkent Kart”, “Fast Company Türkiye” tarafından düzenlenen ve Türkiye genelinde yüzlerce ürünün yarıştığı “Dijital Money&Fintech Summit”te de “En İnovatif/Teknolojik Ürün” kategorisinde 3’üncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Fast Company Türkiye dergisi Başkent Kart ve Başkent Kart uygulamasının altyapısını hazırlayan Birleşik Ödeme için şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkent Çiftçi Kartın hedefi, ABB’nin kırsal kalkınma hamlesi kapsamında çiftçileri üretime teşvik eden, onlara maddi destek sağlayan ve kullandıkça avantajlar sunan bir sistemi mümkün kılmaktı. Bu sayede finansal teknolojilere erişimi sınırlı olan ancak Türkiye için kritik bir önem taşıyan çiftçiler, yeni nesil ödeme sistemi ile tanıştırıldı. Çiftçilerin en büyük gider kalemi olan akaryakıt, gübre ve tohum alışverişleri teknolojik bir altyapı ile buluşturuldu. Sadece çiftçiler değil, akaryakıt, gübre ve tohum bayileri de kazandıran bir sistem oluşturdu. Sistem çiftçinin kayıtlı akaryakıt, tohum ve gübre bayilerinden istediği ürünü kolaylıkla satın almasını mümkün kılıyor. Başkent Çiftçi Kart, Ekim 2022 itibarıyla 37 bin çiftçiye dağıtıldı. Farklı ekolojik ihtiyaçlara cevap sunabilmesi adına Ankara’daki tüm tohum ve gübre üreticileri ile Türkiye’nin en büyük akaryakıt istasyonlarının bayileri sisteme dahil edildi.”