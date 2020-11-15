Başkent için ASKİ’den tasarruf uyarısı

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye genelinde içme ve kullanma suyu sağlanan barajlar alarm veriyor. Barajlardaki su miktarının dijital sensörler aracılığıyla anlık takip edildiğini belirten Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, pandemi sürecini de hatırlatarak, Başkentlilerden suyu tasarruflu kullanmalarını istedi. Öztürk, Başkent suyunda “Legionella Pneumophila” bakterisi olduğu iddialarına da açıklık getirdi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent Ankara’yı besleyen barajların su durum tablosuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara barajlarının doluluk oranının 12 Kasım 2020 tarihi itibarıyla yüzde 24,10 seviyelerinde olduğunu söyleyen Öztürk, “Barajlarımızda 381 milyon 829 bin metreküp su bulunuyor. Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimini de dikkate alarak Başkentlilerden suyu daha tasarruflu kullanmalarını istiyoruz” dedi.

BARAJLARIN TOPLAM HACMİ 1 MİLYAR 584 MİLYON 555 BİN METREKÜP

Başkent’teki barajların toplam hacminin 1 milyar 584 milyon 555 bin metreküp olduğuna dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hacim yüksek olduğu için mevcut rakam düşük gözüküyor ancak geçen yılın aynı ayına göre 6 milyon 906 bin metreküp daha fazla suyumuz var” dedi.

Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajlarda doluluk miktarının 12 Kasım 2019 tarihinde 374 milyon 923 bin metreküp olduğunu bu oranın 12 Kasım 2020 tarihinde 381 milyon 829 bin metreküp olarak kayıtlara geçtiğini belirten Öztürk, Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik’in yanı sıra Pursaklar ve Çubuk İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden de kente su verildiğini söyledi.

ASKİ GENEL MÜDÜRÜ ERDOĞAN ÖZTÜRK: “SUYUN HER BİR DAMLASI ÇOK KIYMETLİ”

ASKİ’nin toplam abone sayısının 2 milyon 433 bin 548 olduğunu ve kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının 237 litre ölçüldüğünü belirten Öztürk, pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, Başkentlilere su kullanımında tasarruf çağrısı yaptı:

“Mevsimsel kuraklık ve pandemi sürecinde artan su tüketimi nedeniyle son aylarda Türkiye genelindeki barajlarda doluluk oranlarında önemli düşüşler gözleniyor. Ankara’da durum şimdilik geçen yıldan daha iyi olabilir ancak geleceği de düşünerek suyu tasarruflu kullanmaya mutlaka özen gösterelim. Bu konuda bilinçli birer vatandaş olarak lütfen arızalı muslukları tamir ettirelim ve hiçbir zaman boşa su akıtmayalım. Suyumuzun her bir damlası çok kıymetli. Bu konuda her zamankinden daha duyarlı ve özenli olalım.”

BAŞKENT SUYU TÜRK VE DÜNYA STANDARTLARINA UYGUN

Musluklardan akan suyun kalite, temizlik ve sağlık açısından sürekli kontrol edildiğini vurgulayan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, sosyal medyada yer alan Başkent suyunda bakteri olduğu iddialarına da açıklık getirdi:

“Son günlerde bazı art niyetli kişiler sosyal medya hesaplarından Ankara’nın şebeke suyunda “Legionella Pneumophila” bakterisi bulunduğuna dair asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdi. Tamamen kurumumuzu karalamak amacıyla yapılan bu yayınlar nedeniyle hiçbir vatandaşımızın musluklarından akan suyu kullanırken kuşkuya düşmesini istemeyiz. Çünkü İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinde arıtılarak şehir şebekesine verdiğimiz su, Türk ve dünya içme suyu standartlarına uygundur. Bu standartlara göre yapılan su analiz sonuçları ise günlük olarak www.aski.gov.tr web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Musluklardan akan sularımız temiz, sağlıklı ve güvenlidir.”