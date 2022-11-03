BAŞKENT GENÇLİK MECLİSİ AVRUPA’DA

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Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil ECER, “ Avrupa Parlamentosunda gençlik ve katılım üzerine Başkent Gençlik Meclisimizin faaliyet ve politika önerilerini Avrupa Birliği üye devletlerin tamamından katılan temsilciler ile paylaştık” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ÖZEL HABER

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Türkiye’de tarihi bir başarıya imza attı. Başkent Gençlik Meclisi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Gençlik Forumu (Europan Youth Forum) tarafından düzenlenen Level Up! Accelerating Change programı kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’deydi. Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile Avrupa Başkentine giden Başkent Gençlik Meclisi heyeti gerçekleşen programda Türkiye’den tek temsilci olarak programda yerini aldı. Avrupa Parlamentosunda gerçekleşen program, gençlerin yerel idareler ile geliştirdiği diyaloglar ve gen dostu kentlerin inşasına yönelikti. Gençlerin yaşamın her alanında güçlendirilmesi için katılımcı demokrasi araçları geliştirildi.

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DEMOKRASİNİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Cumhuriyetimizin 99. Yılında Avrupa Parlamentosunda “gençlik ve katılım” modeliyle katılımcı demokrasinin en iyi örnekleri arasında Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi ele alınmaktadır. Gençlik Meclisinin siyaset üstü katılımcılık modeli, demokrasinin yeniden kendini inşa etme çabalarına cevap vermektedir. Ankara’da 2020 itibariyle kentte yaşayan gençlerin kent yönetimine ortak olduğu kendi fikirleri ile hem kendilerini hem de kenti geliştirmektedir. Karar alıcılarla bir araya gelerek gençlerin yaşamın her alanında güçlendirilmesini sağlayan gençlik meclisi demokrasinin geleceği açısından önemli bir noktada yer almaktadır.

‘AVRUPAYA YENİ BİR MODEL SUNDUK’

Avrupa Gençlik Forumu her sene Avrupa Gençlik Başkenti ünvanını farklı şehirlere vermektedir. 2026 Avrupa Gençlik Başkenti unvanının Ankara’ya verilmesi için çalışmalarını sürdüren Başkent Gençlik Meclisi, Avrupa’ya yeni model sunmaktadır. Bu model her gencin kendi özgünlüğü içerisinde yaşadığı kente dahil olduğu bir modeldir. Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil ECER başkanlığında Avrupa Parlamentosundaki programa katılan gençlik meclisi yürütme kurulu üyeleri, Cumhuriyet in 2’inci yüzyılına girerken Türkiye için gençlik alanında tarihi bir an’ın gerçekleştiğini dile getirdiler.

‘GENÇLİK MODELİ SİYASET ÜSTÜ BİR MODELDİR’

Program kapsamında Belçika’nın başkenti Brüksel’de olan Gençlik Meclisi heyeti katılımcılık için çeşitli gençlik STK’ları ve Avrupa devletleri Gençlik Meclisleri ile bir araya geldi. Program hakkında bilgi veren Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Halil ECER, “ Avrupa Parlamentosunda gençlik ve katılım üzerine Başkent Gençlik Meclisimizin faaliyet ve politika önerilerini Avrupa Birliği üye devletlerin tamamından katılan temsilciler ile paylaştık. İçerisinde bulunduğumuz küresel düzlemin artık gençlerin yaşam inşa etme süreçlerine cevap vermediğini on yıllardır tartışıyoruz fakat bir türlü çözüm bulunamıyordu. 2020’den beri Ankara’da gençliğin güçlendirilmesine odaklanan gençlik meclisi bir çözüm modeli sundu. Başkent Gençlik Meclisi Modeli kimseyi ayrıştırmadan, tüm farklılıkları zenginlik ekseninde değerlendiren ve siyaset üstü bir katılım modeli sunmaktadır. Türkiye için en iyi gençlik modeli olarak ön plana çıkan katılımcılık çabası bu gün Avrupa Birliği’nin en etkili organı olan Avrupa Parlamentosunda tartışılmaktadır” dedi.