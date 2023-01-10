Başkent ekibi geriye düştüğü maçta Kayserispor’u 2-1 mağlup etti ANKARAGÜCÜ’NDE “MANTI” KEYFİ

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Ankaragücü, geriye düştüğü maçta Konuk ettiği Yukatel Kayserispor’u 2-1 mağlup ederek iki hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Dünya Kupası nedeniyle ara verilen ligin ardından, biri lig diğeri kupa maçını kazanan Ankaragücü, sonrasında oynadığı Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarını yenilgi ile kapatırken, bu kötü gidişe son vermek için evinde oynayacağı Kayserispor maçından mutlak 3 puan beklentisine girdi. Karşılaşmanın başlarında gelen beklenmedik Kayserispor golü umutsuzluk yarattıysa da ilerleyen dakikalar içinde oyunda dengeyi sağlayıp üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler Ali Sowe’nin kafa golüyle maça ortak oldu. İkinci yarıda da çok iyi motive olmuş, oyuna hükmeden ve sürekli pozisyon arayan Ankaragücü, Emre Kılınç’ın ayağından galibiyet golünü kazandı. Başkent ekibi bu galibiyetle puanını 19’a yükselterek 11. sırada yer aldı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, 1-0 geriye düşmelerine rağmen, sahada inançlarını hiç kaybetmediklerini, bu sayede maçtan galip ayrıldıklarını belirterek, “Taraftarımızın da burada büyük desteği çok önemliydi. Desteklerini sürdürdükleri için sahada oyuncu arkadaşların sorumluluk almaları sonucu maçı haklı bir şekilde çevirmeyi bildiler. Geriye düştük, içeride oynuyoruz, sıkıntılı bir süreçteyiz. Psikolojik anlamda oyuncularda ister istemez baskı da oluşabiliyor. Oyuncularımızın sahada birbirlerine olan yardımlaşması ve mücadele anlamında, her topu inanarak kazanma arzusu bizi galibiyete taşıdı. Önemli bir galibiyet aldık. Yediğimiz gol dışında net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 20 tane isabetli şutumuz var, rakibe 1 tane şut imkanı tanımışız. Çok net girdiğimiz fazla pozisyon var. 2 tane incelenmesi gereken penaltı pozisyonu var. Bizim için her şeyden önemlisi alacağımız 3 puandı. Çok güzel bir atmosfer vardı, bunun mutluluğunu yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Erdoğan, çok zorlu bir rakiple oynayacaklarını vurgulayarak, buna göre hazırlanacaklarını, bu maçtan da 3 puanla dönerek ilk yarıyı bitirebilecekleri maksimum puanla tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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