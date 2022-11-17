Başkent EDAŞ, Ankara’da kış çalışmalarına devam ediyor 

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İSTANBUL, (DHA) – Başkent EDAŞ, Ankara’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerine devam etti. Şirket, Ankara’da hizmet verdiği 20.487 trafo ve 64.915 kilometre hat uzunluğunda yaklaşan kış koşullarında da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Ankara için Beypazarı, Nallıhan, Elmadağ, Çankaya, Altındağ, Polatlı, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Bala, Haymana, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Kazan, Sincan, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Pursaklar’ da 55.424 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 1304 pano ile 542 trafo ve 68 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 631 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

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65 TRAFO MERKEZİNİN MONTAJI TAMAMLANDI

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Ankara’da hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 309 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 1.157 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 262 elektrik panosu ve 65 trafo merkezi montajı da tamamlandı.