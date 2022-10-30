BAŞKENT CUMHURİYET BAYRAMINI KENAN DOĞULU İLE KUTLADI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Kenan Doğulu konseriyle kutladı. Konsere katılarak Başkentlilere seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Anadolu’nun merkezi ve kalbi olan Başkentin ne olduğunu bilerek, değerini bilerek bize emanet edilen Başkenti dünya Başkentleri ile yarışır hâle getirmek, Mustafa Kemal Atatürk’e ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur” dedi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ABB ev sahipliğinde kentin dört bir yanında da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü için düzenlediği “Cumhuriyet Yolunda 99. Yıl” kutlamaları sevilen sanatçı Kenan Doğulu’nun konseri ile sona erdi.

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Atatürk Orman Çiftliği’nde ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, çeşitli sahne gösterileri ve DJ performansının ardından sahneye çıkan Kenan Doğulu Ankaralılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

MANSUR YAVAŞ BAŞKENTLİLERİN TEZAHÜRAT VE ALKIŞLARI İLE KARŞILANDI

Atatürk Orman Çiftliği’ni tıklım tıklım dolduran on binlerce vatandaş tezahürat ve alkışlarla Mansur Yavaş’ı karşıladı. Konuşmasında Başkentlilere seslenen ABB Başkanı Yavaş, “Bu güzel Cumhuriyet akşamında Kenan Doğulu’ya ve sanatçı arkadaşlarına çiçeği sizlerin adına veriyorum. Sevgili Ankaralılar, konser alanımız çok önemli bir yer… Mustafa Kemal Atatürk’ün bir bataklık iken 20 bin dönümünün bağışlanması ve geri kalanını bizzat Mustafa Kemal Atatürk, cebinden para vererek satın alıp daha sonra da Orman Çiftliği yaparak Ankara halkına, ülkemize hibe etmesiyle yapılmıştır. Buralarda Mustafa Kemal Atatürk bizzat üretimi kontrol etmiştir. Bunu şunun için söylüyorum; kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun merkezi olan Ankara’da ayak bastığımız her yerde Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının izi vardır” dedi.

“EBEDİYEN YAŞAYACAĞINA KALPTEN İNANDIĞIM CUMHURİYETİ SİZ GENÇLERE EMANET EDİYORUZ”

Mansur Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Anadolu’nun merkezi ve kalbi olan Başkentin ne olduğunu bilerek, değerini bilerek bize emanet edilen Başkenti dünya Başkentleri ile yarışır hâle getirmek, Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkeyi bize verenlere en büyük borcumuzdur. Ne olursa olsun inşallah 100. yılını idrak edeceğimiz önümüzdeki yıl Cumhuriyet Bayramı’nda ikinci yüzyıla girerken ebediyen yaşayacağına kalpten inandığım Cumhuriyeti siz gençlere, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği gibi biz de güvenerek Ankara’yı ve ülkeyi emanet ediyoruz. Bu ülke için can veren tüm şehitlerimiz önünde de saygıyla eğiliyorum. Bugünü bizlerle paylaşan hem sizlere hem de Kenan Doğulu ve ekibine de çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Etkinlikler kapsamında; Ankara Kalesi de Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak Atatürk resmi ve Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

ABB BAŞKANI YAVAŞ, KORTEJ YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Gün içinde Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen resmi törenlere katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtpark’a düzenlenen meşaleli yürüyüşe de katıldı. Yavaş, Türk bayrakları eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşüne katılan vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

AŞTİ’DE CUMHURİYET COŞKUSU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) çeşitli etkinlikler düzenledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okunmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında yeni yapılan sergi salonunda da Atatürk ve Cumhuriyet sergisi ziyarete açıldı. AŞTİ’nin ziyaretçileri; Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUGSAŞ ve EGO Genel Müdürlüğü personelinden oluşan Türk Halk Müziği korosunun söylediği şarkılarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

GÖLBAŞI EYMİR TOKİ KONUTLARI’NDA AĞAÇ DİKME ŞENLİĞİ

ANFA Genel Müdürlüğü, Gölbaşı Eymir TOKİ konutlarında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla ağaç dikme şenliği düzenledi. Cumhuriyetin 99’uncu yılı anısına binlerce ağaç toprakla buluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ahmetler Gündüz Bakımevi’nde de Cumhuriyet coşkusu vardı. Gündüz Bakımevine giden 36-66 ay arası 49 çocuk, Cumhuriyet Bayramı’nı gösteriler ve danslarla kutladı.

PEDALLAR CUMHURİYET İÇİN ÇEVİRİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi iş birliğiyle, Cumhuriyetin 99’uncu yılı anısına bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. AKK Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı Meltem Alkaş Görür öncülüğündeki yaklaşık 50 Bisiklet Meclisi üyesi, Gençlik Parkı’ndan Atatürk Orman Çiftliği etkinlik alanına bisikletleriyle gitti.