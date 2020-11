Başkent Ankara 10 Kasım’da tek yürek oldu

Başkent Ankara 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’de düzenlenen ama törenine katılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle birlikte Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te saygı duruşunda bulundu.

Ulus Atatürk Heykeli önünde düzenlenen anma töreni ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. AŞTİ’de Atatürk Sergisi düzenlenirken, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde “Tarihin Matem Sayfaları” adlı sergi Başkentlilerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi cadde ve bulvarları billboardlarla, otobüs durakları ve kent ekranlarını ise günün anlamına uygun görsellerle donattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’de düzenlenen anma törenlerine katılırken, tüm Başkentliler saat tam 09.05’te siren sesleri eşliğinde Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Kent genelindeki otobüs durakları, billboardlar ve kent ekranları “Saygı ve Özlemle Anıyoruz” mesajının bulunduğu görsellerle donatıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜM BİRİMLERİYLE ANMA TÖRENLERİNE KATILDI

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın merkez binada düzenlediği anma törenine Büyükşehir Belediyesinin tüm yöneticileri ve personel tam kadro katıldı.

Ankara Zabıtası’ndan Ankara İtfaiyesi’ne kadar Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle birlikte eş zamanlı olarak anma törenleri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu anma programında Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona eren anma törenine katılanlar duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Alp Aykut Çıngır (EGO Kurumsal Gelişim Şube Müdürü): “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıl dönümü için burada toplandık. Belediye binasının önünde sade bir tören oldu. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

–Dr. Gülsüm Gülnaz Gültekin (Türkiye Belediyeler Birliği Belediye Akademisi Temsilcisi): “Ankara Büyükşehir Belediyesi ailesi le birlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andık. Ata’mızın yılmaz bekçileriyiz ve onun izinden ayrılmayacağız.”

-Kezban Özmen (Teftiş Kurulu Daire Başkanlığı Şef Vekili): “Öncelikle Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Töreni gözyaşları içinde izledim. Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün rahmet ve özlemle andık. Böyle bir organizasyonu düzenleyen herkese tekrar teşekkür ederim.”

ATA’YA ULUS HEYKELİ ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU

Anma programlarından biri de Ulus Atatürk Heykeli önünde düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın katkılarıyla Adana’dan Ankara’ya gelen bisiklet sporcuları, Başkentlilerle birlikte 09.05’te Ata’ya saygı duruşunda bulundu.

ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan anma programına katılan Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü Başkanı İzzet Altınsoy, “Adana’dan 10 kişi bisikletlerimizle Anıtkabir’e geldik. Büyük bir gurur ve mutlulukla bugün Atamızı ziyaret etmeye geldik. Bundan sonra da gelmeyi düşünüyoruz” dedi. Törende duygu dolu anlar yaşadığını söyleyen Neslihan Ateşoğlu “Bir kadın olarak aldığım her nefesi Ata’mıza borçluyum. Çünkü sahip olduğumuz bütün hakları onun sayesinde kazandık. Ata’mızın evlatları hem Cumhuriyete hem de ülkemize sahip çıkmaya devam edecektir” derken, Gökçen Meral Cengiz, “Biz gençler olarak her zaman Ata’mıza bir borcumuzun olduğunun bilincindeyiz ve her zaman onun izinden gitmeye devam edeceğiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Adana’dan gelen bisiklet sporcuları kadar Başkentliler de duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Sevinç Öylü: “Ülkemizde yaşayan tüm kadınlar elde etmiş olduğu bütün hakları Mustafa Kemal Atatürk’e borçludur. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hasretle ve özlemle yad ediyoruz.”

-Vildan Çetin: “Ata’mızı rahmetle anmak için Anıtkabir’e geldik. Onu çok özledik ve çok seviyoruz.”

-Can Ulusoy: “Ülkemin kurucusu ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bugün anıyoruz. Misafirlerimizle birlikte Anıtkabir’e gideceğiz ve hasretle Ata’mızı anacağız.”

AŞTİ’DE DE ÖZEL ANMA PROGRAMI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenlenen anma programlarının adreslerinden biri de AŞTİ oldu.

BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya’nın da katıldığı anma töreninde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te sirenler çaldı. Yolcuların da katıldığı anma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 10 Kasım mesajı okundu.

Atatürk’ün çeşitli yerlerde ve yıllarda çekilmiş fotoğraflarından oluşan serginin açılışını yapan BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya, her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yılda Atatürk’ü saygıyla ve özlemle andıklarını söyledi.

AŞTİ’de anma törenine katılan ve sergiyi gezen vatandaşlar ise duygu dolu anlar yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştular:

-Yeliz Hıdırlar: “Ata’mızı saygıyla anıyoruz. Bugün burada tesadüfen bulunduk. Sergiyi çok beğendik. Emeği geçenlerin eline sağlık.”

-Sinem Hıdırlar: “Atatürk’ü çok seviyorum. Anıtkabir’e gitmeyi çok seviyorum.”

-Enes Kardaşlar: “Ülkemizin kurucusunun sadece bedeni yok aramızda. Onun da bir sözü var, ‘Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’ diye. Bu sözü de çok doğru ben buna inanan bir Türk genciyim.”

-Fadime Gül: “Gümüşhaneliyim. Kendi memleketimde gördüm Ata’yı. Oraya gelirdi, atıyla arabasıyla gelirdi. Hep görürdüm. Atatürk geliyor derlerdi damlara çıkar bakardık.”

ZAFER ÇARŞISI’NDA ATATÜRK ANISINA SERGİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına Zafer Çarşısı Sanat Galeri’sinde “Tarihin Matem Sayfaları” isimli sergiyi Başkentlilerle buluşturdu.

Sergide 10 Kasım 1938 ile 1954 yılları arasında yayınlanmış olan gazete manşetlerinin bulunduğu sayfalar ve fotoğraflar yer alırken, serginini açılışına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Bilgi İşlem Daire Başkanı İsmail Yıldırım, BELPA Genel Müdürü Ramazan Soy ile Başkentliler katıldı.

Sergiyi gezen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu serginin hazırlanışında emeği olan koleksiyoner Gürkan Gürbüz’e teşekkür ederek, “Ata’mızı kaybettiğimiz 1938 yılı 10 Kasım’dan itibaren naaşının Anıtkabir’e nakledildiği 1953 yılına kadar yaşanmış olan 10 Kasım’lara ait gazetelerin yer aldığı bu sergiye vatandaşlarımızın ilgisinin de yoğun olacağı kanaatindeyiz. Ülkemizdeki ve Dünya’daki gelişmelerin de dikkatinizi çekeceğini umuyorum” diye konuştu. Birbirinden özel ve tarihe ışık tutan fotoğrafların yer aldığı serginin 16 Kasım tarihine kadar açık kalacağını belirten Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ise tüm Başkentlileri sosyal mesafe kurallarına uyarak sergiye beklediklerini söyledi.

Ankara Zabıtası Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlara gün boyu maske dağıtımı gerçekleştirdi.