Başkasına CAN olmak için KAN bağışında bulunalım

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Elmadağ’da ; çocuklara küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci aşılamak, kan ihtiyacı olanlara karşı neler yapılması gerektiğini, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini vurgulamak için Danışman öğretmen Hanife Ataklı eşliğinde Kan Bağışı kampanyası düzenlendi.

Bir damla kan bir can

“Cumhuriyet İlkokulu Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü” Kurum yetkililerinin desteği ile önce okullarındaki tüm öğrencilere daha sonra İçe genelinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki yetkilileri ziyaret ederek, 03 Kasım 2022 tarihinde saat:10:00 -17:00 arasında Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşecek olan kan bağışı kampanyasına davette bulundular.

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Tolum hizmetini gönüllü olarak yerine getirmek için yola çıkan çocukların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ve kampanyaya katılacağını belirten Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Bir damla kan Bir can” diyerek kan bağışı için davette bulunan, Cumhuriyet İlkokulu 3-C sınıfı Kızılay ve Kan Bağışı Kulübü öğrencilerimize bu anlamlı çalışmalarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.