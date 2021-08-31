Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı

Burhan CEYHAN- İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, Bodrum- İstanbul seferini yapan 34 DSU 096 plakalı yolcu otobüsüne, koronavirüs testi pozitif çıktığı için başkasına ait HES kodu ile bindiği belirlenen Mehmet Zeki Taşdemir (19), polis ekiplerince otobüsten indirilip, hastanede karantinaya alındı. Otobüsteki 33 yolcu ise temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya alınmak üzere yolculuklarına devam etti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden saat 10.30’da hareket eden 34 DSU 096 plakalı yolcu otobüsüne, koronavirüs testi pozitif olan bir yolcunun bindiği ihbarı yapıldı. Bunu üzerine polis, Söke Otogarı’nda önlem aldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de otogarda hazır olarak bekletildi. Otobüs otogara girer, girmez durduruldu. Ekipler, yolculardan koronavirüs testi pozitif olan Mehmet Zeki Taşdemir’in başka bir kişinin ismiyle otobüse bindiğini tespit etti. Taşdemir burada yapılan ilk kontrol sonrasında, filyasyon ekipleri tarafından Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, karantina altına alındı. Otobüste bulunun 33 yolcu ise pozitifli hastayla temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya alınmak üzere otobüsle İstanbul’a gönderildi.

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