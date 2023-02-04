Başkaşehir'de taksi durakları arasında çıkan bölge kavgasında bir kişi yaralandı

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Oğuzhan CİN / İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR’de iki taksi durağının şoförleri arasında çıkan “Burası bizim bölgemiz” kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, 22.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Gazi Yaşargil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İkitelli Mahallesi’nden gelen bir taksi, Kayabaşı Mahallesi’nde yolucu bıraktıktan sonra bölgede bir süre bekledi. O bölgenin taksi şoförlerinin duruma tepki göstermesi üzerine kendi durağına giden şoför, durumu arkadaşlarına anlattı. Arkadaşlarına tepki gösteren taksicilerin bulunduğu Kayabaşı’ndaki durağa gelen taksicilerle, durakta bulunan taksiciler arasında tartışma çıktı.

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BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan taksiciler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Cep telefonu görüntüleri

-Polis müdahalesi

-Olay sonrası

-Genel ve detay görüntüler