Sayın cumhurbaşkanı düzenlediği bir basın toplantısı ile 16 Nisan 2017’de gerçekleşen halk oylaması ile tesis edilen ve 24 Haziran 2018 seçimleri ile tam manası ile uygulamaya geçirilen başkanlık sistemi ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunarak, bu sistemin başarılı olduğunu savundu.

Savunulan bu başarıyı somut verilerde destekliyor mu üzerinde bir değerlendirme yapmak ve yorumlamak elbette bizlerin de demokratik hakkıdır.

Bir ülkede işlerin yolunda gidip gitmediğinin en önemli göstergesi doğal olarak ekonomik verilerdir.

Önce bazı rakamlara bakalım 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimlerinden önceki bazı ekonomik veriler ile iki yıl sonra bugün gelinen noktayı bir karşılaştıralım



15.Nis.16

15.Nis.17 23.Haz.18 22.Tem.20 DOLAR KURU 2,84 3,68 4,73 6,85 ENFLASYON ORANI TÜFE % 6,57 11,87 15,39 12,62 İŞSİZLİK ORANI % 10,9 %10,5 % 10,2

% 12,8 İŞSİZ SAYISI 3.330.000 3.287.000 3.315.000

3.775.000 GSYH (MİLYAR $) 862,7 851 784 * 732 KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR $10.807 $10.602 $9.632 * $8.766

* Tahmini

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde dolar kurlarının, enflasyonun, işsiz sayısı ile işsizlik oranlarının arttığını GSYH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile Kişi Başına Düşen Milli gelirin ise dolar bazında çok ciddi manada azaldığını görüyoruz.

Hatırlatmak isterim ki 2013’te kişi başı milli gelir 12 bin 480 dolara kadar yükselmişti, o günden bu güne devamlı olarak gerilemektedir.

Yukarıdaki tablo tam bir bir başarısızlık tablosudur, başkanlık sistemi adı altında tanıtılan tek adam rejiminin bütün makyajlama çabalarına rağmen ekonomik performansının son derecede kötü olduğunu göstermektedir.

Gittikçe fakirleşen, yoksulluğun ve işsizliğin büyüdüğü bir ülke tablosu bu tuhaf sistem sayesinde ortaya çıkmıştır.

Bir ülke ancak ve ancak yatırımlar ve yatırımcılar sayesinde kalkınır. Bu tek adam rejimi ilk gündeme geldiğinde; “yapmayın etmeyin, bakın sonra hiç yatırımcı gelmez, var olan da kaçar, hiç bir yatırımcı malını mükünü, yatırımını parasını tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak sözlere emanet etmez” demiştim. Dinlemediler, bu sistemi getirdiler lakin bu gün dediklerimin aynen çıktığını üzülerek gözlemliyorum ve emin olum bu sistemde diretilirse işler daha da kötüye gidecektir.

Bırakın yeni yabancı yatırımcıların gelmesini yerli yatırımcılar bile ülkeden kaçıyor, alıyorlar sermayelerini demokrasinin ve hukukun egemen olduğu topraklara göç ediyorlar.

Sadece sermaye ve yatırımcı mı bu ülkeden kaçmaya çalışıyor? Elbette hayır başta gençler olmak üzere nitelikli işgücü de kaçıyor yada kaçmak için fırsat kolluyor.

Eskiden de Türkiye’de yatırımcılar bürokrasiden şikayet ederlerdi, şimdi söyledikleri eskiden şikayet ettiğimiz tek bir bürokrasi vardı şimdi bir de sarayın bürokrasisi eklendi uğraşmak, aşmak zorunda olduğumuz iki bürokrasi peydah oldu demekteler, açıkçası işler yürümüyor.

Bakanlık bürokrasisi saraya bakmaktan iş yapmıyor, bakanlar Cumhurbaşkanının gözünün içine bakıp ağzından çıkacak söze odaklanıyor, karar alamıyor, yetki kullanamıyorlar karar alma mekanizmalarında tam bir kaos hali var.

Ekonomi böylede Uluslar arası ilişkilerde işler rayında mı? Elbette hayır aynı anda hem Avrupa Birliği, hem Amerika Birleşik Devletleri ve hem de Rusya ile kavga etmeyi, kötü olmayı başardık, bu yeni yapının dışişlerinin kadim bilgisi yerine sarayın nevzuhur danışmanları marifeti ile yürüttüğü dış politika Türkiye’yi nerede ise Papua Yeni Gine ile bile kavga eder hale getirdi.

Bu sistem değişmez, denge ve denetleme mekanizmaları ile güçler ayrılığı ilkesinin tam manası ile işlediği yeni bir sistem tesis edilmezse emin olun işler daha da kötüye gidecek ve bundan iki üç yıl sonra göreceğimiz tablo çok daha kötü olacak.