Başkanlık Koşusu’nda zafer Baronial’in

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 75. Yıl Hipodromu’nda düzenlenen Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, at yarışı severlerin geniş katılımı eşliğinde gerçekleştirildi.
6 safkan İngiliz tayının kıyasıya mücadele sergilediği, günün 7’nci koşusu olan Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu, izleyicilere başlangıcından son metresine kadar büyük heyecan yaşattı.
Antiochos, Baronial, Dynamite Power, Grey Kurt, Think Pozitive, Docile Girl safkan İngiliz taylarının 2200 metre çim pistte büyük mücadele sergilediği koşuyu, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal izledi.
İngiliz safkanlar kıran kırana mücadele etti
Kıran kırana mücadelenin gerçekleştiği Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusunu, jokeyliğini Müslüm Çelik’in üstlendiği 2 numaralı Baronial 2.17.78 derecesiyle kazanırken, 4 numaralı Grey Kurt 2’nci, 3 numaralı Dynamite Power 3’üncü, 6 numaralı Docile Girl 4’üncü olarak yarışı tamamladı.
Abdurrahman Erkoç’a ait Baronial’in zafere ulaştığı yarış sonrasında Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, birincilik plaketini Abdurrahman Erkoç adına Mehmet Direkli’ye vererek tebrik etti.