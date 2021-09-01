Başkanlık Koşusu’nda zafer Baronial’in

Sırbistan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yaptığı görüşmenin ardından Basketbolda Avrupa şampiyonu...