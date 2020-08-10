Başkanlık sistemini savunanlar “başkanlık gelecek Türkiye kanatlanacak, ekonomi uçacak” iddiasında bulunuyorlardı!

AKP ve MHP ittifakının savunduğu başkanlık adı verilen otokrat eğilimli bu tuhaf tek adam rejimi 24 Haziran seçimleri ile hayata geçti, sonrasında ise Türk ekonomisi tam manası ile çakıldı.

Hep dediğim gibi uçmayı bilmek kadar konmayı bilmek de önemlidir, uçuyorum diye sevinip sonra kafa üstü çakılmak pek bir nahoştur.

Başkanlık seçiminin hemen öncesinde 1 Haziran 2018 tarihinde Amerikan doları 4,62 TL ve euro 5,41 TL seviyesindeydi, bugün ise Amerikan doları 7,34 TL. euro 8,64 TL seviyesini gördü. Dolarda ve euroda iki yıllık artış yaklaşık yüzde 60 seviyesinde.

İşsizlik de faizlerde aynı süreçte arttı büyüme ise tekledi.

Bu olan biteni “dıj güçler ekonomimize saldırıyor” diye açıklamaya kalmak ise beyhudedir.

Gerçekte ekonominin aktörleri ve yatırımcılar daima uzun vadede önlerini görmek, hesaplarını kitaplarını düzgün yapabilmek isterler. Ekonomi herşeyden önce güven üzerine inşa edilir, güven inşa edemeyen hiç bir ekonomi yönetimi yatırımcının ilgisini çekemez.

Ekonomi yönetiminin başına ekonomide hiç bir kariyeri ve tecrubesi olmayan birinin, sadece akrabalık ilişkisine dayanarak atanması ve ekonomi yönetiminin tepeden inme bir yöntemle belirlenmesi dahi güven bunalımı oluşması için yeterde artar bile.

İktidarın akraba-i taallûkat, eş dost ilişkilerine dayanarak oluşturduğu, parlamentoyu devre dışı bırakan yönetim modelinin yatırımcılar nezdinde bir güven oluşturması asla mümkün değildir.

Parası olan insanlar akıllı ve bilgilidir; can ve mal gitti mi, servet bir kez kaybedildi mi geri gelmez özdeyişini çok iyi bilirler. Bu yüzden parası olan insanların birinci hedefi parasını ve servetini korumaktır, aklı başı yerinde hiç kimse canını, malını ve servetini tek bir adamın iki dudağı arasından çıkacak kararlara emanet etmek istemez.

Bir devlet yönetiminde denge ve denetleme mekanizmaları çalışmıyorsa, bağımsız ve tarafsız bir yargı yatırımcının hak ve hukukunu koruyamıyorsa hiç kimse orada yatırım yapmaz ve hatta yaşamak bile istemez.

Başkanlık sistemi adı verilen tüm güç ve kontrolün tek bir kişinin elinde toplandığı bu sistem ile ekonomik bir başarı hikayesi yazmak asla mümkün değildir.

Türkiye evvel emir bir anayasa değişikliği yaparak, denge ve denetleme mekanizmalarının kurulduğu, bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin sağlıklı olarak işlediği, yeniden yapılandırılmış bir parlamanter sistemi kurmalıdır.

Siyasi sistemimizi içten içe çürüten nepotizm, yani akraba veya adam kayırmacılığı ortadan kaldırılmalı, devlette görevlendirmeler yandaşlık değil, liyalat ilkesine göre yapılmalıdır.

Böyle bir rejim değişikliği ile içte ve dışta güven tesis edilince ilk yapılması gereken bir ekonomik sistem reformudur.

Tükettiğinden fazla mal ve hizmet üreten, üretim fazlasını ihraç eden bir Türk ekonomisi yaratmak gerekmektedir.

Yüksek katma değerli mal ve hizmet üretebilen bir ekonomi yaratmak elbette kolay bir iş değil, bu çok ciddi bir eğitim reformu ve insan kaynaklarının yeniden yapılandırılmasını gerektiren bir operasyondur. Böyle bir operasyon ile yapılacak eğitim reformunda bilim, sanat ve spor eğitimi teşvik edilmelidir, sadece kurumlar değil eğitimin kafa yapısı ve müfredatta komple değişmelidir.

Böyle bir eğitim reformunun çok ciddi zaman alacağı aşikardır, Türk ekonomisinin o kadar uzun süre dayanabilecek gücü ve zamanı maalesef yoktur, bu yüzden yurt dışından yerli yada yabancı nitelikli işgücü transferi yapabileceğimiz bir toplumsal ve ekonomik iklim yaratılmalıdır.

Türkiye bu açıdan çok şanslıdır, tüm dünyaya yayılmış çok iyi eğitimli ve ciddi iş tecrübesi olan nitelikli bir Türk diasporası vardır. Bu insanlar doğru toplumsal ve ekonomik şartlar yaratıldığı takdirde çalışmak, üretmek ve yaşamak için ülkelerine dönebilir. Türk diasporasını oluşturan bu insanlar hem çağdaş üretim bilgisine haizdir ve bir çoğunun üretim bilgisi yanında yeterli sermayesi dahi bulunmaktadır.

Bu insanlar Türkiye’ye dönmek, burada yaşamak, çalışmak ve üretmek için ne ister sorusunun yanıtı bilimsel etüd çalışmaları, yüzyüze görüşmeler ve anketler ile aranmalıdır.

Elbette ekonomik koşular önemlidir lakin, hukuki, siyasi, toplumlar koşullar daha da önemlidir.

Herşeyden önce Amerika yada Avrupa’dan işini gücünü bırakıp Türkiye’ye gelecek bir kişi iki tweet attı diye sabaha karşı evinden alınıp, tutuklanmayacağına emin olmalıdır. Türkiye’ye gelişmiş ülkelerden gelecek bir insan kızın yada eşinin şort giydi diye otobüste yada dolmuşta tekmelenmeyeceğinden emin olmalıdır. İnsan hak ve hukukuna aykırı eylemlerin engelleneceğine dair devlete güven duymalıdır.

Özgürlükler ve hakların gelişmiş toplumlar ile aynı seviyede olması, devletin iş ve eylemlerinin öngörülebilmesi ve hukuk güvencesi herşeyden önemlidir.

Bu tedbirler acilen alınmaz, gerekli reformlar hızla yapılmazsa yarın bugünden daha kötü olacak, tam bir ekonomk ve toplumsal yıkım engellenemeyecektir.