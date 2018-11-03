Önümüzdeki yerel seçimde belediye başkanı seçilecek olanlar göreve başlarken şu yemini etseler nasıl olur acaba:

-Tüm ihaleleri şeffaf yaptıracağıma,

-Belediyeyi eş, dost, akrabalarımla doldurmayıp mevcut kadroları en verimli şekilde kullanacağıma,

-Mevcut yeşil alanları en geç iki yıl içinde iki kat artıracağıma,

-Dikey yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğime,

-Kaçak yapılarla amansız şekilde mücadele edip hepsini yıktıracağıma,

-Sadece göz boyayan yatırımlara değil altyapıya da özen göstereceğime,

-Yarım saatlik yağmurda kentin caddeleri nehre dönerse bir dakika bile beklemeyip istifa edeceğime,

-Mahallelere hizmet götürürken, “Az oy çıktı”, “Çok oy geldi” gibi ayrımlar yapmayacağıma,

-Mahkemelerin vereceği tüm kararlara harfiyen uyacağıma,

-Atılan her adımda, yapılan her hizmette işlevselliğin yanı sıra estetiği de gözeteceğime,

-Toplu taşımacılığa önem verip kentin her noktasına metroyla ulaşılması için çalışacağıma,

-Sanat ve kültür etkinliğinden piyasa şarkıcılarına konserler verdirmeyi anlamayıp, tiyatroya, sinemaya, operaya, baleye ve klasik müziğe de etkinliklerde fırsat tanıyacağıma,

-Lükse, şatafata, saltanata yönelmeyeceğime,

-Sadece mütevazı bir makam aracıyla yetineceğime,

-Sokaktaki tüm kedi ve köpeklere azami şefkat gösterip hepsini ya yuva sahibi yapacağıma ya açacağım modern barınaklarda koruyacağıma,

-Yapılan tüm harcamaları belediyenin internet sitesinde kuruşu kuruşuna açıklayıp kamuoyunun denetimine sunacağıma,

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

FACEBOOK YORUMLARI

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin