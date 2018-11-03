Önümüzdeki yerel seçimde belediye başkanı seçilecek olanlar göreve başlarken şu yemini etseler nasıl olur acaba:
-Tüm ihaleleri şeffaf yaptıracağıma,
-Belediyeyi eş, dost, akrabalarımla doldurmayıp mevcut kadroları en verimli şekilde kullanacağıma,
-Mevcut yeşil alanları en geç iki yıl içinde iki kat artıracağıma,
-Dikey yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğime,
-Kaçak yapılarla amansız şekilde mücadele edip hepsini yıktıracağıma,
-Sadece göz boyayan yatırımlara değil altyapıya da özen göstereceğime,
-Yarım saatlik yağmurda kentin caddeleri nehre dönerse bir dakika bile beklemeyip istifa edeceğime,
-Mahallelere hizmet götürürken, “Az oy çıktı”, “Çok oy geldi” gibi ayrımlar yapmayacağıma,
-Mahkemelerin vereceği tüm kararlara harfiyen uyacağıma,
-Atılan her adımda, yapılan her hizmette işlevselliğin yanı sıra estetiği de gözeteceğime,
-Toplu taşımacılığa önem verip kentin her noktasına metroyla ulaşılması için çalışacağıma,
-Sanat ve kültür etkinliğinden piyasa şarkıcılarına konserler verdirmeyi anlamayıp, tiyatroya, sinemaya, operaya, baleye ve klasik müziğe de etkinliklerde fırsat tanıyacağıma,
-Lükse, şatafata, saltanata yönelmeyeceğime,
-Sadece mütevazı bir makam aracıyla yetineceğime,
-Sokaktaki tüm kedi ve köpeklere azami şefkat gösterip hepsini ya yuva sahibi yapacağıma ya açacağım modern barınaklarda koruyacağıma,
-Yapılan tüm harcamaları belediyenin internet sitesinde kuruşu kuruşuna açıklayıp kamuoyunun denetimine sunacağıma,
Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.
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