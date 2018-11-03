Önümüzdeki yerel seçimde belediye başkanı seçilecek olanlar göreve başlarken şu yemini etseler nasıl olur acaba:

-Tüm ihaleleri şeffaf yaptıracağıma,

-Belediyeyi eş, dost, akrabalarımla doldurmayıp mevcut kadroları en verimli şekilde kullanacağıma,

-Mevcut yeşil alanları en geç iki yıl içinde iki kat artıracağıma,

-Dikey yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğime,

-Kaçak yapılarla amansız şekilde mücadele edip hepsini yıktıracağıma,

-Sadece göz boyayan yatırımlara değil altyapıya da özen göstereceğime,

-Yarım saatlik yağmurda kentin caddeleri nehre dönerse bir dakika bile beklemeyip istifa edeceğime,

-Mahallelere hizmet götürürken, “Az oy çıktı”, “Çok oy geldi” gibi ayrımlar yapmayacağıma,

-Mahkemelerin vereceği tüm kararlara harfiyen uyacağıma,

-Atılan her adımda, yapılan her hizmette işlevselliğin yanı sıra estetiği de gözeteceğime,

-Toplu taşımacılığa önem verip kentin her noktasına metroyla ulaşılması için çalışacağıma,

-Sanat ve kültür etkinliğinden piyasa şarkıcılarına konserler verdirmeyi anlamayıp, tiyatroya, sinemaya, operaya, baleye ve klasik müziğe de etkinliklerde fırsat tanıyacağıma,

-Lükse, şatafata, saltanata yönelmeyeceğime,

-Sadece mütevazı bir makam aracıyla yetineceğime,

-Sokaktaki tüm kedi ve köpeklere azami şefkat gösterip hepsini ya yuva sahibi yapacağıma ya açacağım modern barınaklarda koruyacağıma,

-Yapılan tüm harcamaları belediyenin internet sitesinde kuruşu kuruşuna açıklayıp kamuoyunun denetimine sunacağıma,

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.