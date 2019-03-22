31 Mart’ta seçilecek belediye başkanları görevlerine aşağıdaki yemini ederek başlasalar nasıl olur acaba:

Kaçak yapılan tüm binaları yıkacağıma,

Kamu arazilerine bina yapıp haksız rant elde edilmesine asla müsaade etmeyeceğime,

Yeni parklar bahçeler yaparak kente rahat nefes aldıracağıma,

Mevcut yeşil alanların bir santimetrekaresine bile dokundurtmayacağıma,

Bütün ihaleleri şeffaflaştırıp TRT’nin bir kanalından canlı olarak yayınlatacağıma,

Tüm harcamaların hesabını vatandaşa kuruşu kuruşuna vereceğime,

Toplu taşımacılığı kimsenin özel aracını kullanma ihtiyacı duymayacağı kadar yaygın ve rahat hale getireceğime,

Ahbap-çavuş ilişkilerini bitiren, liyakati ön planda tutan bir personel politikası uygulayacağıma,

İşyerlerinde güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmasını sağlayarak iş kazalarını asgari düzeye indireceğime,

Sosyal yardımları artırarak kentte aç ve açık tek bir kişi bile bırakmayacağıma,

Tüm sokak hayvanlarını kentin asli unsurları olarak kabul ederek hepsini şefkatle kucaklayacağıma,

Vatandaşa hizmet götürürken sadece faydayı değil estetiği de göz önünde tutacağıma,

Sorunları konuşarak, müzakere ederek, uzmanların görüşlerine başvurarak çözeceğime,

Demokrasiyi tam anlamıyla içime sindireceğime,

Temel insan haklarına sonuna kadar saygı duyacağıma,

Yargının vereceği kararlara harfiyen uyacağıma,

Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.