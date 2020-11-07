Başkandan rezerv yapı alanı için yetki talebine ‘ret’ oyu veren CHP ve İYİ Parti’ye sitem

İSTANBUL, (DHA)- TUZLA Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantısında CHP ve İYİ Parti’li Meclis üyeleri, Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesine ‘ret’ oyu verdi. Duruma tepki gösteren Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Hayır oyu verip ‘Deprem için ne yaptın?’ diye soruyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık yıkılacak bina. İnsan bunun için bile sadece şurada evet verir” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi’nin Kasım ayı meclis toplantılarının üçüncü oturumu Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Yayla Mahallesi’nde rezerv yapı alanı ilan edilen 77 bin metrekarelik alan için yetki talebini içeren gündem maddesi de görüşüldü. Görüşülen gündem maddesi AK Parti ve MHP’nin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. CHP ve İYİ Parti’li meclis üyelerinin ret oyu vermesini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şunları söyledi:

“Siz burada hayır oyu veriyorsunuz ya. Ondan sonra da komik bir şekilde ‘Deprem için ne yaptın?’ diyorsunuz. Burada gelip bize de hesap sormaya kalkıyorsunuz. O evlerin hepsi 40 yıllık bina, hepsi yıkılacak bina, insan bunun için bile sadece şurada evet verir.”

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