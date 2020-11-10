Başkan Zolan’dan İzmir’de arama kurtarma çalışması yapan itfaiyecilere teşekkür

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) – İZMİR’de, 30 Ekim’de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek, çöken binalarda arama kurtarma çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Osman Zolan, personeli kutlayıp, teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Osman Zolan, İzmir’in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan itfaiye ekibini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndaki ziyarete Başkan Zolan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, İtfaiye Dairesi Başkanı Armağan Murat Başlı ve deprem bölgesinde görev yapan itfaiyeciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın arama kurtarma çalışmalarına katıldığı İzmir’in Bayraklı ilçesindeki çabalar için özel teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Başkan Zolan, çalışmalardan dolayı herkese teşekkür etti. Denizli’de vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapan itfaiye teşkilatı ile gurur duyduklarını söyleyen Başkan Zolan, “Her türlü riski alarak insanlarımıza ulaşmak için gayret sarf ettiniz, sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Depremin hemen ardından ‘Bir can kurtarabilir miyim’ diye oraya koştunuz. Sizleri ziyaret ettim, gayretiniz fedakarlıklarınız kıyafetlerinizde dahi gözüküyordu. Bizim her şeye hazır ve nazır olmamız lazım. Öncesinde alınacak tedbirlerimiz de var. Eğitimlerimizi ve tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkararak yeni gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki hiçbir felaket, afet olmasın. Ancak hayat, her şeyi içerisinde barındırıyor. Sizlere özel olarak tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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