Başkan Yüksel: Büyük bir hizmet seferberliği içindeyiz

İSTANBUL, (DHA)- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçede başlatılan asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu. Yüksel, “Devam eden projeleri bir an önce tamamlamak ve komşularımızın kullanımına açmak için büyük bir hizmet seferberliği içindeyiz” dedi.

Cadde ve sokakların modern bir görünüme kavuşması için Kartal’ın 20 mahallesinde başlatılan asfalt seferberliği devam ederken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de çalışmaların bir kısmını oluşturan Kordonboyu Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Yüksel, ilçede kısa süre içerisinde açılması hedeflenen aşevi ve gıda bankası çalışmalarını da inceledi. Gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi alan Yüksel’e incelemeler sırasında başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

DİĞER MAHALLELERDE DE ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK

Kordonboyu Mahallesi’nde şimdiye kadar bin 77 metre asfalt serildiğini söyleyen Başkan Gökhan Yüksel, çalışmalar tamamlandığında söz konusu mahallede bin 791 ton asfalt serimi yapılmış olacağını ve program dahilindeki diğer mahallelerde de çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

Buradaki incelemelerin ardından Kartal’da bir ilk olarak hayata geçirilerek ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ve kuru gıda ihtiyacına cevap verecek olan Aşevi ve Gıda Bankası şantiyesini de ziyaret eden Yüksel, çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.

KARTAL’IN TÜM İHTİYAÇLARINI BİLİYORUZ

Yüksel, çevredeki esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet gerçekleştirerek gelen talep ve öneriler ile alakalı notlar aldırdı. Kartal’ın tüm mahallelerinin ihtiyaçlarını iyi bildiklerini, buna göre plan ve projeler hazırladıklarını belirten Yüksel, “Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Devam eden projeleri bir an önce tamamlamak ve komşularımızın kullanımına açmak için büyük bir hizmet seferberliği içindeyiz” diye konuştu.