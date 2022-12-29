BAŞKAN YILMAZ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU!

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz, ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek Milletvekili aday adaylığını bugün parti binasında düzenlenen toplantı ile resmen açıkladı.

İlçe başkanlığı süresince başarılı işlere imza atan Başkan Yılmaz, parti binasında düzenlediği toplantı ile milletvekili aday adaylığını açıkladı. Yılmaz’a partililerden büyük destek geldi. Yılmaz adaylık açıklamasında şunları söyledi:”Genel Merkezimizin yayınladığı genelge doğrultusunda bugün, 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için onur ve gururla yürüttüğüm Sincan İlçe Başkanlığı görevimden istifamı İl Başkanlığımıza sundum. Bugüne kadar birlikte çalışma fırsatı yakaladığım, yoluma yoldaş olan herkese teşekkür ediyorum. Mücadelemizi dünden daha kararlı sürdürecek, 2. yüzyılında Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız.” dedi.