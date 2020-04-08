Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te yaşayan tüm meslek ve yaş grubundan ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

İş yerini kaybeden esnaftan işini kaybeden vatandaşlara kadar gıda ve nakit yardımını sürdüren Başkan Yavaş, toplu taşıma araç kullanımındaki düşüş nedeniyle mağduriyet yaşayan Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları ile dolmuşçu esnafına destek vereceklerini açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, “Salgın sürecinde şoförlerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Özel Halk Otobüsleri, Özel Toplu Taşıma Araçları ve dolmuşlara ulaşım desteği sağlayacağız” dedi. 17 bin 492 kişiye nakit destek kartlarının dağıtılmaya başlandığını söyleyen Başkan Yavaş, ihtiyaç sahibi başvuru sayısının 208 bin 705’e ulaştığını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi vatandaşların defin işlemlerinin devam ettiğini, cenaze yakını haricinde tüm mezarlıkların geçici süreyle ziyarete kapatıldığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınından etkilenen tüm toplum kesimlerine sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında gıda ve nakit yardımlarını sürdürüyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak hem toplumsal dayanışma çağrısı yapan hem de vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, son olarak Başkent’te ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf ve çalışanlara da destek olacaklarını açıkladı.

ÖTA, ÖHO VE DOLMUŞÇU ESNAFINA NAKİT GELİR DESTEĞİ VERİLECEK

Ankara’da salgın hastalık nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısında yaşanan azalma nedeniyle elektronik ücret toplama sistemi üzerinden gelen veriler doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediye başkanına verdiği yetkiye dayanarak, toplu taşıma esnafına destek sağlayacaklarını açıkladı.

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf çalışanlara seslenerek, “Salgın sürecinde şoförlerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Özel Halk Otobüsü (ÖHO), Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve dolmuşlara ulaşım desteği sağlayacağız. Değerli esnaf arkadaşlarım, siz yeter ki sosyal mesafeyi koruyun, biz desteklerimize devam edeceğiz” dedi.

Yolcu sayıları, dolayısıyla da gelirleri azalan toplu taşıma hizmetini sürdüren esnafa mali olarak destek olmak ve bu hizmeti sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi nakit gelir desteği sağlayacak. Desteğin kapsamı konusunda çalışmalarını hızlandıran EGO Genel Müdürlüğü, bu gruba giren esnaf ile en kısa sürede iletişime geçecek.

İLK ETAPTA 17 BİN 492 KİŞİYE NAKİT DESTEK KARTLARI ULAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleriyle işini kaybedenlerin sayısını da günlük olarak sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.

İhtiyaç başvuru sayısının 208 bin 705’e, işini kaybeden vatandaşlardan gıda ve nakit başvuru sayısının 72 bin 218’e, acil durum gönüllü sayısının da 6 bin 694’e ulaştığını açıklayan Başkan Yavaş, ilk etapta aralarında inşaat işçisi, terzi, temizlik işçisi, kıraathane çalışanı, taksici, kuaför, müzisyen ve simitçinin de yer aldığı toplam 17 bin 492 kişiye nakit destek kartlarının dağıtılmaya başlandığını söyledi.

GSM OPERATÖRLERİNE ÇAĞRI

Turkcell, VodafoneTR ve TurkTelekom yetkililerine de çağrıda bulunan Başkan Yavaş, sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden vatandaşların eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyeye teklif edilen fiyatın düşürülmesini istedi.

Uzaktan eğitim sürecinde 250 çocuğun dizüstü bilgisayar ihtiyacı talebine 25 hayırseverin bağışta bulunduğunu da açıklayan Başkan Yavaş, “Gün zorlukları birlik ve beraberlikle aşma günüdür. Gelin, dayanışmanın eşsiz mutluluğunu birlikte yaşayalım” dedi.

BAŞKENT 153 PERSONEL SAYISI İKİ KATINA ÇIKARILDI

Yardım taleplerindeki yoğunluk nedeniyle Başkent 153 sisteminin devre dışı kalmaması için Büyükşehir Belediyesi personel sayısını iki katına çıkardı.

7/24 hizmet veren Başkent 153’te personel sayısının artırılmasıyla birlikte ihtiyaç sahiplerinin başvuruları başta olmak üzere vatandaşlardan gelen tüm taleplere daha hızlı çözüm sağlanması amaçlanıyor.

Kalabalık ortamların oluşmaması ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle önlemlerini her geçen gün artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca cenaze işlemleri konusunda yeni bir kararı daha devreye soktu. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru ile defin işlemlerinin devam edeceği ancak cenaze yakını haricinde tüm mezarlıkların geçici süreyle ziyarete kapatılacağı bildirildi.