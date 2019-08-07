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Başkan Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan memurlara bayram müjdesi geldi.

Başkan Yavaş; Bem-Bir-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen Temsilcileriyle bir araya gelerek belediyede görevli memura Kurban Bayramı ikramiyesi verilmesine ilişkin ek protokolü imzaladı.

BÜYÜKŞEHİR’DE 25 YIL SONRA BİR İLK

Seçim döneminde verdiği sözleri birer birer yerine getiren Başkan Yavaş, memurlara eşit olarak Sosyal Denge Tazminatı’nın verilmesini sağladıktan sonra şimdi de 25 yıl sonra ilk kez memurlara bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.

Temmuz ve Ağustos ayları için Sosyal Denge Tazminatı’nın yüzde 100 ödenmesini kapsayan net 850 TL’lik ikramiyeye ilişkin protokolü imzalayan Başkan Yavaş, “İmkanlarımız daha çok olsun, daha çok verelim. Beraber çalışalım. Ankaralı memnun olsun. Bütün amacımız o. Size bir motivasyon ve katkı olacaksa seviniriz. Verdiğimiz parayı çok para olarak görmüyoruz ama 25 yıldır bir ilk olması açısından önemli. İnşallah devamı gelir” dedi.

“TASARRUF ETTİKÇE ÇALIŞANLARIMIZ İSTİFADE EDECEK”

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Sendika temsilcileri, ikramiyenin çalışanlara bayram hediyesi olarak önemli bir motivasyon olacağını ve 25 yıldır ilk kez belediyede çalışan memurlara bayram ikramiyesi ödeneceğini belirterek, Başkan Yavaş’a teşekkür ettiler.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye gelirlerinin artmasıyla bunu çalışanlara yansıtacaklarının altını çizdi ve şöyle konuştu:

“8 Nisan’dan bu yana özellikle tasarrufa yönelik yaptığımız çalışmalar nedeniyle 137 milyon liraya yakın tasarruf ettik. Keşke belediyenin borcu hiç olmasaydı çok daha fazla imkan tanısaydık. Şu andaki şartlara göre tasarruf ettiğimiz bir miktar olunca, bundan da öncelikle çalışanlarımızın istifade etmesini düşündük.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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