Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Hacettepe Beytepe Metrosu’ndan Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ne başlatılan ücretsiz solo otobüs uygulamasına konservatuvar öğrencileri de dahil edildi. Her gün gidiş dönüş 3 kilometre yürümek zorunda kalan konservatuvar öğrencileri özellikle kış aylarında hayata geçirilen uygulamadan son derece memnun.

Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü arasında ücretsiz olarak hizmet veren 5 solo otobüs öğrencilere ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Aynı kampüs içinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin her gün gidiş dönüş toplam 3 kilometre yol yürüdüğünü tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, Rektörlük ile yapılan görüşmeler sonrası kampüs içine ücretsiz servis yapan 5 solo otobüsten birini konservatuvar öğrencilerine tahsis etti.

MÜZİK ALETLERİYLE YÜRÜMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Pazar günleri hariç her gün 5 solo otobüsle üniversite öğrencilerinin taşındığı Hacettepe Beytepe Kampüsü’ne müzik enstrümanları ile yürüyen konservatuvar öğrencileri, EGO Genel Müdürlüğü’nün başlattığı uygulama sayesinde bundan sonra dakikalarca yürümek zorunda kalmayacak.

Uygulamanın özellikle kış aylarında başlatılmış olmasından son derece mutlu olduklarını belirten Piyano bölümü öğrencisi Alp Güngördüm, ücretsiz ring servisleri ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Hepimiz ring servisi hizmetinden memnun olduk. İlköğretim ve lisede okuyan konservatuvardaki arkadaşlarımızın ortak derdi olan ulaşım sorununa getirilmiş çok iyi bir çözüm doğrusu. Geç saate kalan çalışan, prova yapan arkadaşlarımız var. Onlar için de servis sayısı ve saatleri artırılırsa çok iyi olur.”

Ücretsiz otobüs hizmetiyle derslerine yetişebileceğini söyleyen Viyolonsel bölümü öğrencilerinden Ceren Ordu, “Uygulama sayesinde enstrümanları taşımaktan ve donmaktan kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ derken, Zeynep Macit de, “Ring servisleri için gerçekten teşekkür ederiz. Ulaşım sorunumuza büyük bir çözüm oldu bizim için. Bu yolu enstrümanlarımız ile yürümek zorunda kalıyorduk ve kış mevsiminde çok zor oluyordu. Her şey için teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.