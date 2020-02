Son 10 yıldır kontrolsüz ve izinsiz şekilde Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ne atılan hafriyat yığınlarının neden olduğu göçük sonrası zarar gören ana kolektör hattının yapım ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ekiplerimiz özverili ve hızlı çalışıyor. En geç 2 hafta içinde yapım çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesisine giden ana kolektör hattında devam eden arıza onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde son 10 yıldır kontrolsüz ve izinsiz şekilde atılan hafriyat atıklarının neden olduğu heyelan sonrası zarar gören ana kolektör hattının yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi alan Öztürk, “Ekiplerimiz özverili şekilde çalışıyor. En geç 2 hafta içinde yapım çalışmalarını tamamlayacağız” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN BİTİRİN TALİMATI

Türkiye’nin en büyük Atık Su Arıtma Tesisi olma özelliğine sahip olan Sincan Tatlar’daki Ankara Merkezi Atık Su Arıtma Tesislerine giden kolektörün yapım çalışmalarında ekiplerin her türlü göçük riskine karşı titizlikle çalıştığını belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri verdi:

“İlk günden itibaren arızaya müdahale eden ekiplerimizin çalışmaları heyelan riskine karşı palyeleme yöntemi kullanılarak kontrollü şekilde ilerliyor. Önceliğimiz işçi sağlığı ve güvenliği. Tüm arkadaşlarımızı şu an burada baretlerini takmış şekilde gördüm. Sahadaki koordinatörler ile işçi sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olan arkadaşlarımızın bu konuda son derece dikkatli ve özenli olmaları gerekiyor. Çünkü bizim için insan sağlığı her şeyden önemli. İşin aciliyeti de malum. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş konuyu an be an takip ediyor. Başkanımızın talimatları doğrultusunda ekiplerimiz gece gündüz demeden özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalarla yapım ve onarım işini 2 hafta içinde tamamlayacak.”

400 BİN METREKÜP HAFRİYAT KALDIRILDI

Bölgeye atılan hafriyatların 125 bin metrekarelik alana yayılmasına rağmen kayan ve sorun yaratan zeminin ciddi ölçüde ıslahının yapıldığını ifade eden Öztürk, “350-400 bin metreküp hafriyat sahadan uzaklaştırıldı. Kademeli olarak yaptığımız palyelendirme çalışmasıyla, kalan kısmın hafriyatını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Böylece gelecekte de kanal üzerinde bir yük oluşmasının önüne geçerek sisteme zarar vermesine engel olacağız” diye konuştu.

Yapımı gerçekleştirilen betonarme karşılıklı perdenin 48 metre uzunluğunda olduğuna dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Perde duvarın inşasının ardından döşemenin yapılmasıyla birlikte sistem tamamlanmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.