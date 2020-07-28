Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Kurban Bayramı öncesi başlattığı “Afiyet Ver” kampanyasına hayırseverlerin verdiği destek ilk 3 günde 4 milyon TL’yi aştı. Başkan Yavaş, Başkent’ten başlattığı kampanyaya 81 ilden yoğun katılım olması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

“6 Milyon Tek Yürek” kampanyası ile Başkent’ten iyilik hareketi başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplumsal dayanışma çağrılarına bir yenisini daha ekledi.

“Su Ver”, “El Ver”, “Bilet Ver” ve “İftar Ver” kampanyaları ülke sınırlarını aşarken, Başkan Yavaş tarafından Kurban Bayramı öncesi 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan “Afiyet Ver” kampanyasına ilk 3 günde yapılan destek 4 milyon TL’yi aştı.

İYİLİK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Sadece Başkentlilerin değil 81 ilden 22 binden fazla hayırsever 72 saatte “Afiyet Ver” kampanyasına katılarak yoğun ilgi gösterdi.

Halk Ekmek bünyesinde sürdürülen kampanyada satın alınan 800 gramlık ya da paketin yarısı şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

72 SAATTE 72 BİNDEN FAZLA PAKET KONSERVE SİPARİŞİ VERİLDİ

Günlük olarak istatistiki sonuçların paylaşıldığı kampanyada son 72 saatte 72 binden fazla paket kavurma ve kıyma siparişi alınırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara şu sözlerle teşekkür etti:

“İyiliğin başkentinden başlattığımız #AfiyetVer kampanyamıza 72 saatte yaklaşık 4 milyon TL destek geldi ve dayanışma devam ediyor. Gönülden gönüle iyilik köprüleri kuran tüm hayırseverlere sonsuz teşekkürler.”

Başkan Yavaş’ın “iyilik bulaşıcıdır” sloganıyla başlattığı yeni kampanya sayesinde “afiyetver.com” adresi üzerinden yapılan yardımlarla iyilik sepeti dolmaya devam ediyor.