Başkan Yavaş’dan dayanışma çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan çeşitli meslek grubu çalışanları ile esnafa olan desteğini sürdürüyor.

Şimdi de lokanta ve kafe esnafına destek olmak için hakerete geçen Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere seslenerek, “Belediyemize başvuran lokanta ve kafelerin bir listesini hazırladık. Hem evinizde kalıp sağlığınızı koruyun hem de sipariş usulüyle semtinizdeki esnafa destek olun istiyoruz” dedi. 6 Milyon Tek Yürek Kampanyasını devam ettirmek istediklerini ifade eden Başkan Yavaş, belediye bünyesinde asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını da açıkladı.

Pandemi sürecinde örnek toplumsal dayanışma projelerini hayata geçirerek vatandaşlara ve zor günler geçiren sektör çalışanlarının yanında olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çeşitli meslek gruplarına ve esnafa desteğini de sürdürüyor.

Her platformda “yakınınızda değil yanınızdayız” diyen Başkan Yavaş, şimdi de koronavirüs salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan lokanta ve kafe esnafına destek olmak için harekete geçti. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Başkan Yavaş, http://forms.ankara.bel.tr/lokantalar.htmlinternet sayfası ve Başkent Mobil uygulamasında ilçe ilçe 369 lokanta ve kafenin adreslerini ve iletişim numaralarını paylaştı.

“ESNAFIMIZA HEP BİRLİKTE DESTEK OLALIM”

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sadece paket servisya da gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve kafelerin yaşadığı mağduriyeti azaltmak istediklerini ifade eden Başkan Yavaş, Başkentlileri listeleri yayımlanan lokanta ve kafelerden sipariş vermeye davet etti.

Zor günler geçiren esnafın yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Yavaş,65 yaş ve üstü vatandaşlara ise lokanta ve kafelerin listesini kısa mesajla gönderdiklerini belirterek, Başkentlilere şöyle seslendi:

“Hem siz evden çıkmak zorunda kalmayın hem de yerel esnaf yalnız kalmasın diye belediyemize başvuruda bulunan lokanta ve kafelerden bir liste oluşturduk. Semtinize yakın işletmelerden sipariş vererek pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafımıza destek olabilirsiniz.”

YENİ YARDIM KAMPANYASI İÇİN VATANDAŞLAR KARAR VERECEK

“6 Milyon Tek Yürek” sloganıyla başlattığı yardım kampanyası tüm Türkiye’de yankı bulan Başkan Yavaş, bu kampanyanın devam ettirilmesi kararlılığında olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde işini veya gelirini kaybeden Başkentlilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla yardım kampanyaları düzenleyerek yerel yönetimlere örnek olan Başkan Yavaş, yeni bir kampanya başlatılması için düğmeye bastı.

Yeni kampanyanın başlatılması kararını vatandaşlara bırakan Başkan Yavaş, hayırseverlere gönderdiği kısa mesajda şu çağrıda bulundu:

“Değerli hayırsever kardeşim,

#6MilyonTekYürek diyerek çıktığımız yolda kimi zaman alan elin görmediği veren el, kimi zaman ihtiyaç sahibinin musluğundan akan su oldunuz. Destekleriniz yeri geldi iftar sofralarında aş, yeri geldi ulaşım kartlarında biniş oldu. 6 milyon sizlerin sayesinde tek yürek oldu. Ülke olarak pandemi sürecinin olumsuzluklarının arttığı bugünlerde yeniden dayanışma vaktinin geldiğini düşünmekteyiz. Sizden gelen cevaba göre yeni bir kampanya yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. Bu nedenle

https://forms.ankara.bel.tr/6-milyon-tek-yurek adresindeki tek soruluk formu doldurarak lütfen bize bildiriniz.”

BÜYÜKŞEHİR’DE ASGARİ ÜCRET 3 BİN 100 TL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, asgari ücretle çalışan personele de yeni yıl müjdesi verdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden belediye personeline duyuruda bulunan Başkan Yavaş, “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3 bin 100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.#AsgariÜcret3100TL”ifadelerine yer verdi.