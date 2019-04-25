Başkan Yavaş’a, Hukuk Fakültesi öğrencilerinden ziyaret

Başkent’te öğrenim gören Hukuk Fakültesi öğrencileri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel adına hatıra ormanı oluşturulması teklifi üzerine başkan Yavaş, hatıra ormanı kurulması için talimat verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’teki çeşitli üniversitelerde öğrenim gören Hukuk Fakültesi öğrencilerini makamında kabul etti.

Başkan Yavaş, kısa bir süre önce öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel adına hatıra ormanı kurulması teklifi üzerine, yer belirlenmesi için talimat verdi.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE İNANIN”

Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde, Başkan Yavaş ilerde meslektaşı olacak hukuk öğrencilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, öğrencilere doğrudan ve adaletten ayrılmamaları uyarısında bulunan Başkan Yavaş, “Mezun olduğunuzda bazılarınız avukat, bazılarınız ise hakim olacak. Topluma adalet dağıtan bu önemli ve saygın mesleklerin adayları olarak sorumluluğunuz çok büyük olduğunu ve ona göre davranmanız gerekiyor. Her zaman hukukun üstünlüğüne inanın” dedi.

“CEREN DAMAR ŞENEL’İN ADI BAŞKENT’TE YAŞAYACAK”

Başkan Yavaş’ı ziyaretlerinde Hukuk Fakültesi öğrencileri bir süre önce öğrencisi tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i de unutmadılar.

Heyet içinde yer alan Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, hocaları Ceren Damar Şenel’in adının yaşatılması için Başkent’te bir alana Hatıra Ormanı kurulması teklifinde bulundular.

Şenel’in hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü bir kez daha dile getiren Başkan Yavaş, “öğrencilere hocanızın adını en güzel yerde yaşatacağımızdan en ufak kuşkunuz olmasın” diyerek, hatıra ormanın olacağı alanın belirlenmesi için bürokratlarına talimat verdi.

Görüşmelerin ardından Başkan Yavaş, gelecekteki meslektaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.