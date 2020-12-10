Başkan Yavaş,“2020 Şeffaflık Özel Ödülüne” layık görüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında göreve geldiği günden itibaren uyguladığı şeffaf belediyecilik uygulamaları nedeniyle “2020 Şeffaflık Özel Ödülüne” layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldikten sonra tüm Türkiye’ye örnek olan hesap verilebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamaları ile gündeme geldi. Başkan Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından “2020 Şeffaflık Ödülü”ne layık görüldü.

İLK İMZA BAŞKAN YAVAŞ’TAN

Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 29 Mart yerel seçimleri öncesinde belediye başkanı adayları için hazırlanan “Şeffaflık Taahhütnamesi”ni ilk imzalayan aday olan Başkan Yavaş, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergileyeceğini taahhüt ettiği belgeyle ayrıca mal varlığını da açıklamıştı.

“BAŞKENT’İN YÖNETİMİNDE ŞEFFAFLIK VE KATILIMCILIK EVRENSEL ÖLÇÜTLERDE UYGULANIYOR”

Şeffaflık Özel Ödülünü kazanan Mansur Yavaş için Uluslararası Şeffaflık Derneği şu mesajı yayımladı: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflığın sağladığı sosyal hesap verebilirlik ve erişilebilir karar alma anlayışı ile örnek bir yönetim sergilemektedir. Başkent’in yönetiminde şeffaflığın ve katılımcılığın evrensel ölçütlerde uygulanıyor olması, yereldeki güçlü demokrasi deneyimini yeni kuşaklara aktarmakta ve yurttaşların kamu kurumlarına ve idari süreçlere güvenini yeşertmektedir. 2020 Şeffaflık Özel Ödülünü Sayın Mansur Yavaş’a sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda ise ödül kazananlara teşekkür ederek, “Şeffaflık Ödülleri, insanlık için kara bir yılda hepimize umut veriyor. Daha iyi ve daha temiz bir dünya yaratılması konusunda önemli çalışmalar yapan, yolsuzlukla mücadeleyi yüksek sesle dile getiren kişi kurum ve gazetecilere minnettarız. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde topluma örnek olan herkes bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

TÜM FAALİYETLER KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE

Belediyenin tüm birimlerde hesap verilebilirlik ilkesiyle başlattığı yeni uygulamaları hayata geçiren Başkan Yavaş, vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor. Belediyeye ait mal ve hizmet alım ihaleleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının canlı yayınlanmasını sağlayan Başkan Yavaş, belediyenin resmi internet sitesinde de “Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik” başlığı altında tüm meclis faaliyetlerini vatandaşlarla paylaşıyor.

“Halkımıza hesap veriyoruz” sloganıyla raporlar yayımlayan, şehrin birçok noktasına asılan pankartlarla alt ve üst geçitler ile yol, kavşak ve köprü yapım maliyetlerini halkla paylaşan Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin tüm faaliyetlerini kamuoyunun gözü önünde yapma kararını adım adım uygulamayı sürdürüyor.