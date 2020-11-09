Başkan Yavaş, üniversitelilerle buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gençlik Parkı’na kazandırılan Kent Konseyi Etkinlik Alanı’nda AnkaraAks öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite gençlerine iş birliği çağrısında bulunan Başkan Yavaş, Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmek istediklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi ile birlikte Gençlik Parkı’na kazandırılan yeni nesil etkinlik alanında incelemelerde bulundu.

“Kültürün ve Sanatın Başkenti Ankara” mottosu ile tasarlanan Kent Konseyi Açık Hava Etkinlik Alanı’nda hazırlanan deprem temalı sergiyi gezen Başkan Yavaş, üniversite topluluklarının temsilcilerinden oluşan AnkaraAks öğrencileriyle de bir araya geldi.

BAŞKAN YAVAŞ: “GENÇLERİN BURADA BİZİMLE BULUŞMASINI İSTİYORUZ”

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve öğrencilerle birlikte “Asfaltın Altında Dereler Var” konulu klibi izleyen Başkan Yavaş, Etkinlik Alanı’nda gençlere şu sözlerle seslendi:

“Gelişmiş ülkelerin birçoğunda böyle gönüllü çalışmalar veya toplumsal çalışmalara katılım çok fazla. Örneğin bir derneğe üye oluyorsa, mutlaka derneğin faaliyetlerine katkıda bulunuyor ama bizim ülkemizde pek öyle olmuyor. Ankara’da da bu dönemde en çok başarmak istediğimiz, halkın yönetime katılması derken gönüllü katılımlar. Bazı faaliyetlerin gönüllü yapılması lazım… İnşallah bu görüntüleri yayınlayıp, sizin gibi kenti için bir şeyler yapmak isteyen gençlerin hem burada hem de bizimle buluşmasını sağlamak istiyoruz. Belediye olarak gençlerin Kent Konseyinde olduğu gibi Ankara için her konuda, eğitim aldıkları konu ya da meslek alanları olur, onları gelip burada paylaşıp kentin tümüne yaymak istiyoruz. Emeklerinize sağlık… İnşallah, herkese örnek olur ve sizin gibi gençler çoğalır. Böylelikle Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getirebiliriz.”

Gençlerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Başkan Yavaş, etkinlik alanında bulunan anı defterini de imzaladı.