Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Polatlılara temiz, sağlıklı ve kesintisiz suyun sağlanması konusunda verdiği sözü yerine getiriyor.

Başkan Yavaş’ın ısrarıyla 472 milyon TL altyapı kredi talebinin Büyükşehir Belediyesinde onaylanmasının ardından çalışmaları hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü, “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” ihale tarihini belirledi. İlçenin yıllardır kangren haline dönüşen su problemini çözecek yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattının yapımı için çıkılacak ihale 26 Ağustos 2020 tarihinde Polatlı’da yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlılara verdiği bir sözünü daha tuttu.

Polatlı ilçesinin yıllardır kangren haline dönüşen içme suyu problemini çözecek ilk adım için düğmeye basıldı. ASKİ Genel Müdürlüğü “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” için 26 Ağustos 2020 tarihinde ihaleye çıkacak. Polatlı ilçesinde yapılacak ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BAŞKAN YAVAŞ’IN ISRARI SONUCU ALTYAPI KREDİ TALEBİ ONAYLANDI SIRADA İHALE SÜRECİ VAR

Su problemi yaşayan ilçeye temiz, sağlıklı ve kesintisiz suyun sağlanması amacıyla içme suyu isale hattının yapımı için kredi talebini Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine sık sık taşıyan Başkan Yavaş’ın ısrarı sonuç verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısında 472 milyon TL’lik altyapı kredi talebinin onaylamasının ardından çalışmalarını hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü ihale tarihini belirledi. Terfi Merkezi ile birlikte yaklaşık 107 kilometre (106 bin 714 metre) içme suyu isale hattı ve üç su deposunu kapsayan “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapımı İşi” ihalesi, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’da ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

BAŞKAN YAVAŞ: “İHALEYE TEK SEFERDE ÇIKIP, POLATLI’NIN SU PROBLEMİNİ BİTİRECEĞİZ”

Polatlı’da önce insan ve çevre sağlığını tehdit eden asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkan ASKİ Genel Müdürlüğü şimdi de ilçenin kangren olan içme suyu isale hattının yapımı için ilk adımı attı.

Polatlılara ilk müjdeyi “İhaleyi Polatlı’da tek seferde yapacağız. İnşallah Polatlı’daki su problemini bitireceğiz” sözleriyle Başkan Yavaş verirken, ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığının açık ihale yöntemiyle çıkacağı ihale;

-Yaklaşık 107 kilometre içme suyu isale hattı,

-500 metreküp kapasiteli 2 Su Deposu,

-3 bin metreküp kapasiteli 1 Su Deposu,

-1 Terfi Merkezi ve diğer imalatları içeriyor.

ASKİ yetkilileri ihale sonrası sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağı, işin süresinin ise yer tesliminden itibaren 900 gün olduğu bilgisini verdi.