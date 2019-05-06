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6 Mayıs 2019
Ana Sayfa Öne Çıkan Başkan Yavaş Sincan’da Mahalle Ziyaretlerinde Bulundu
Göreve başlar başlamaz ilçe ve mahalle ziyaretlerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören Ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti
Göreve başlar başlamaz ilçe ve mahalle ziyaretlerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören Ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti
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Başkan Yavaş Sincan’da Mahalle Ziyaretlerinde Bulundu

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Göreve başlar başlamaz ilçe ve mahalle ziyaretlerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören Ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan başkan yavaş, mahalle sakinlerinin sofrasına konuk oldu, 7’den 70’e herkesle sohbet etti

İlçe sorunları dinleyen ve talepleri tek tek not alan başkan yavaş, kırsal kalkınmaya öncelik vereceklerini söyledi

Başkan Yavaş:

“Şehir merkezinde hangi hizmetler veriliyorsa mahallelerimize de bu hizmeti taşımak için tüm imkanlarımızı kullanacağız”

“Gelecek yatırımlara köylerden başlayacağız”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladıktan sonra ilçe ve mahalle ziyaretlerine hız verdi.

Özellikle kırsal kesimde ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak, vatandaşlarla buluşan Başkan Yavaş, bu hafta sonu da Sincan Çokören ve Türkobası Mahallelerini ziyaret etti.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ”

Her iki mahalle ziyaretinde kırsal kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Yavaş, “Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlarımıza bereketli bir yıl temenni ediyorum. Alın terini bu topraklara döken çiftçimizin hak ettiği emeği alması için elimizden geleni yapacağız. Bizler çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Şehir merkezinde verilen hizmetleri mahallelere de taşıyarak, tüm imkanları kullanacaklarının altını çizen Başkan Yavaş, gelecekteki yatırımların adresinin mahalleler olacağına dikkat çekti.

VATANDAŞ SOFRASI

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Yavaş, vatandaşların sofrasına da konuk oldu.

İlçe sakinlerinin sorunlarını tek tek dinleyen ve talepleri not alan Başkan Yavaş, Çokören Mahallesi’nin özellikle altyapı, foseptik çukuru ve su sorununun çözülmesi talebini de geri çevirmeyerek en kısa sürede çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.

7’den 70’e herkesle yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Yavaş, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.NOT: Haber ve haberle ilgili fotoğraflar mail adreslerine gönderildi, görüntüler ise “FTP” adresine konuldu…

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