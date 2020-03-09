Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası’nın Kızılcahamam’da düzenlediği “Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri’’ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Başkan Yavaş, Başkent ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayan sanayi esnafının sorunlarını çözmeye çalıştıklarını söyledi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri de Başkent’in büyük sanayi sitelerinin sorunlarını tek tek not alarak, yapılacak yeni çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası’nın Kızılcahamam’da düzenlediği “Birlik, Beraberlik ve Eğitim Semineri’’ ne katıldı.

Başkent’te bulunan organize sanayi esnafının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu çözülmesini bekledikleri sorunları Başkan Yavaş’a iletti.

SANAYİ BÖLGELERİNDE ÖNCELİK ALTYAPI VE ULAŞIM

Büyükşehir Meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri; Başkent, Şaşmaz ve Ostim Sanayi Sitelerinde yapılacak asfalt, altyapı, ulaşım ve diğer projeler hakkında esnafı bilgilendirdi.

Kent yönetiminde her kesimin fikrini aldıklarını ve bunun önemli bir detay olduğunu kaydeden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizler halkın vergileriyle hizmet yapıyoruz. Bir hizmeti yaparken özellikle bu hizmeti isteyen meslek odaları olsun, üniversiteler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun onlarla yan yana gelmek suretiyle asıl işin sahibi parayı verenlerle ödeyenlere bizden acil olarak istediğiniz nedir diye sorarak yapmak zorundayız. İşin sahibi sizsiniz” dedi.

BAŞKENT EKONOMİSİNİN GÖZ BEBEĞİ SANAYİ SİTELERİNE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Başkent ekonomisine büyük katkısı olan sanayi bölgelerinin sorunlarının bir an evvel çözülmesi ve ortak akılla hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Organize Sanayi Sitelerimize destek olacağımızı baştan söylemiştik. Bunun en büyük sebebi işsizliğin önüne geçmek. Sizler bir sürü kişiye istihdam sağlıyorsunuz. Bir belediye başkanı sıkıntıları gidermek ve sizlere daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak zorunda. İşlerinizi daha iyi yapmanız ve istihdamı artırmanız konusunda teknik yardım da dahil olmak şartlarınızı iyileştirmenize elbette yardımcı olabiliriz. Elimizden gelen tüm yardımı yapmaya hazırız. Böyle ortamlarda bizlere taleplerinizi yüz yüze iletebiliyorsunuz. Her zaman böyle fırsat olmuyor. Bugün buraya tüm programlarımı iptal ederek koşa koşa geldim.”

BAŞKAN YAVAŞ’A SANAYİ ESNAFINDAN ÇORBA DAĞITIMI İÇİN TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Şaşmaz Sanayi Sitesi’nde başlatılan çorba dağıtımı için Başkan Yavaş’a teşekkür eden Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu, bu hizmetin diğer sanayi bölgelerinde de yaygınlaştırılmasını istedi.

Kızılcahamam Engelliler Derneği ve esnafını da ziyaret eden Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek olan Şifa Termal Hotel’de incelemelerde bulundu.