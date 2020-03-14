“Kent Konseylerinin Oy Kullanma Ve Dava Açma Hakları Olmalı” Büyükşehir Ölçeğinde Kent Konseyleri Çalıştayı’na katılan Başkan Mansur Yavaş, “Binlerce insanın yaşadığı kente aidiyeti nedeniyle bir araya gelip fikir üretmesi, tavsiyelerde bulunması ve bunu hiçbir karşılık beklemeden yapması saygıdeğer bir olay. Bunun karşılığında mutlaka ve mutlaka oy kullanma ve dava açma hakları olmalı” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlediği ‘Büyükşehir Ölçeğinde Kent Konseyleri Çalıştayı’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Başkan Yavaş burada yaptığı konuşmada, kent konseylerinin sözde kalmaması gerektiğini belirterek, “Normalde, belediye meclisi ilgili komisyona, herhangi bir konuyu müzakere etmek için sevk ettiği zaman mutlaka kent konseyinin de ilgili paydaşından o konuyla ilgili görüş almalı” dedi. Kent konseylerinin dava açma hakkının olması gerektiğini vurgulayan Başkan Mansur Yavaş, “Kentin tüm paydaşlarından oluşan kent konseyi, kent için çalışıyor yani mutlaka dava açma hakkının olması gerekiyor. Dava açıldığında da husumet yokluğu nedeniyle reddedilmemesi için mutlaka bunun da, önümüzdeki günlerde düzenleneceği söylenen, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’nda olması gerekiyor” diye konuştu.

“MUTLAKA VE MUTLAKA OY KULLANMA VE DAVA AÇMA HAKLARI OLMALI”

Konuşmasında hem Kent Konseyleri Birliği’ni hem de Kent Konseyleri Platformu’nu takip ettiğini dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şöyle devam etti:

“Bence Kent Konseyleri Birliği ve Kent Konseyleri Platformu’nun yanyana gelip daha kuvvetli olması lazım. Binlerce insanın sadece yaşadığı kente aidiyeti nedeniyle bir araya gelip fikir üretmesi, tavsiyelerde bulunması ve bunu hiçbir karşılık, makam, ücret beklemeden yapması çok saygıdeğer bir olay. Bu insanlar karşılıksız bir şekilde böyle fedakârca kendilerini ortaya koyup çalışmalar yapıyorsa, bunun mutlaka bir karşılığının olması lazım. O karşılık da mutlaka ve mutlaka oy kullanma ve dava açma haklarının olması diye düşünüyorum.”

Kent Konseyi’nin Ankara’nın ilçelerinin birçoğunda olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Yavaş, “Kendine güvenen bir belediye başkanı kent konseyinden rahatsız olmaz. Çünkü sizin düşünüp üretemediklerinizi masaya getiriyor. Bundan değerli bir şey var mı? Bu nedenle, kent konseyi bilincinin Ankara’da daha da gelişmesini diliyorum” dedi.

“KUVVETLİ BİR KENT KONSEYİ OLSAYDI, HALKIN PARASI KURTULURDU”

Konuşmasında dünyayı yeniden keşfetmeye gerek olmadığını vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle devam etti:

“Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman sivil toplumun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Tek başına aldığımız kararlarla çılgın projeler yaparken halkın paralarını toprağa gömüyoruz. Bunlar olduğu zaman, belediye meclisinde çoğunlukta oldukları için başkana itiraz edemeyen meclis üyelerinin yerinde kuvvetli bir kent konseyi ve dava açma hakkı olsaydı, halkın parası kurtulurdu. Her gittiğim yerde diyorum; ‘Gelin, şehre karşı suç işlenecekse, eğer suçsa, beraber işleyelim. İyi şeyleri de beraber yapalım. Ortak olalım.’ Ben bir kişinin verdiği karardan, bin kişinin verdiği yanlış karar daha doğrudur, diye düşünüyorum. Sonucuna hep birlikte katlanacağımıza göre, o karar doğrudur.”