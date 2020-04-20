Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını nedeniyle iş yapamayan nakliyecilere destek sözü verdi. Bu sözünü tutan Başkan Yavaş, nakliyecilerle anlaşma yapılmasını sağlayarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yardım kolilerini taşıtmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım projeleri ile hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem de koronavirüs salgını nedeniyle iş kaybı yaşayan meslek gruplarına destek olmayı sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işleri azalan hatta durma noktasına gelen nakliyecilere bu süreçte destek olacaklarını açıkladı. Başkan Yavaş’ın talimatı sonrası nakliyecilerle iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan gıda yardım kolilerini taşıtmaya başladı.

100 BİN GIDA YARDIM KOLİSİ TAŞINACAK

Büyükşehir Belediyesi ile anlaşan nakliyeciler, BELSO Soğuk Hava Deposu’nda muhafaza edilen gıda yardım kolilerini kent genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Halit Özdilek, işleri aksayan nakliyecilere destek olmak istediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Büyükşehir Belediyemizin dağıtacağı sosyal yardım kolilerinin hazırlıklarını tamamladık. İlk etapta Altındağ ilçemizde yaklaşık 30 bin koliyi dağıtmayı planlıyoruz. Belediyemiz ve nakliyecilere ait toplam 150 araç, 500 personel ve diğer tüm ekipmanlarımız ile hazırız. Bugün inşallah bir sıkıntı çıkmazsa Altındağ’da dağıtım işlemini tamamlayacağız. Bu hafta içerisinde de Sayın Başkanımızın talimatları üzerine 100 bin koliyi dağıtacağız. En geç önümüzdeki hafta ihtiyaç sahiplerinin sosyal yardım kolilerinin dağıtımını bitirmeyi planlıyoruz.”

NAKLİYECİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Dağıtımı gerçekleştirmek üzere BELSO Soğuk Hava Deposu’nda gıda yardım kolilerini araçlarına yükleyen nakliyeciler, Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-İsmail Baltürk: “Başkanımızın talimatları sonrası bugün yardım kolileri dağıtımına başladık. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Ahmet İpek: “Başkanımızın talimatı sonrası gıda dağıtımı yapmak için buraya geldik. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”