Başkan Yavaş anlattı Ankara gerçekleri öğrendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Geçmiş dönemde yapılan harcamalardan göreve geldiği günden itibaren yapılan tüm harcamaları rakamlarla kamuoyuyla paylaşan ve kendisine yönelik iddiaları yanıtlayan Başkan Yavaş’ın canlı olarak yayınlanan basın toplantısı sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kasım ayında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri sırasında kendisine yöneltilen soru ve iddialara düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi.

Başkan Yavaş sözlerine ve sunumuna, “Verdiğim cevapları sadece Ankara halkının değil Türkiye’nin duymasını sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek başladı.

BAŞKAN YAVAŞ: “GÜNCEL DEĞERLE 3 KATRİLYONLUK YOLSUZLUK DOSYASINI SAVCILIĞA VERDİK”

Yaklaşık 2 yıldır başkanlık görevini yürüttüğü süre içinde geçmiş döneme ait 1 milyar 600 milyon TL borç ödediklerini belirten Başkan Yavaş, eski ve yeni dönemde yapılan tüm belediye harcamalarını rakamlarla ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaştı.

Geçmiş dönemlere ait 3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdiklerini açıklayan Başkan Yavaş, özellikle yolsuzlukla mücadelede yalnız kaldıklarını belirterek, mecliste grubu bulunan siyasi partilere iş birliği çağrısı yaptı:

“Toplamda yaptığımız 40 civarında suç duyurusuna konu olan usulsüzlüklerin toplam bedeli güncel değeriyle 3 katrilyon liradır. İşte bu gerekçeyle ben sizleri suç ortaklığına değil adaletin tecellisi için el birliğine, kardeşliğe davet ediyorum. Güç birliği konusunda doğrusu büyük ümitlerle başlamıştık. AK Parti’nin önceki grup başkan vekillerinin konuşmasını biraz önce dinlediniz ben bu sözlerdeki samimiyete inanıyorum. Sizi yargılamak için söylemiyorum ama aradan aylar geçti onlarca yolsuzluk dosyasını adliyeye intikal ettirdik. Neden AK Partili arkadaşlar yanımızda yer almadı? Bu çalınanlar Ankara halkından çalındı? Biz de bu davalara müdahiliz diyerek dosyaları adliyeye birlikte neden veremedik? Şimdi eski ve yeni başkan vekillerine sesleniyorum. Bu sözlerin hala arkasında mısınız, değil misiniz? Eğer arkasındaysanız neden bizim savcılığa verdiğimiz dosyalarda müdahil değilsiniz?Allah için gelin müdahil olun. Biz de size şükran ve minnet duyarak kamuoyuyla paylaşalım.”

“HATAM OLURSA BANA ASLA SAHİP ÇIKMAYIN”

Ankaralının parasına, yetim hakkına sahip çıkmayı ilke edindiğini ifade eden Başkan Yavaş, “Benim bir hatam, yanlışım olursa sizlere söylüyorum, asla bana sahip çıkmayın. Meclisimizin değerli üyeleri bizler kardeşiz, inanç sahibiyiz. Haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmayalım” dedi.

Sunumunda belediye harcamalarıyla ve faaliyetleriyle ilgili tüm iddialara yanıt veren Başkan Yavaş, kendisine sorulmayan soruların olduğunu hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Bütçe konuşmasında ve faaliyet raporunda saatlerce konuştunuz. Bu soruların içerisinde Mansur Yavaş’ın belediyemizin ihaleleri ile ilgili kendisine menfaat temini ettiğine dair bir iddiası olan var mı? Bunu onların yüzlerine sormak isterdim. Peki Mansur Yavaş’ın yakınlarına menfaat temin ettiğine dair bir iddiası olan var mı? Mansur Yavaş kendi zenginlerini yaratıyor diye bir iddianız var mı? Ya da böyle bir şey duydunuz mu? Mansur Yavaş, kendi ailesinden birilerini zengin ediyor diye bir şey duydunuz mu? Mansur Yavaş’ın belediyeye alıyorum tezgahıyla evine eşya aldığına dair bir bilgi geldi mi hiç? Mansur Yavaş’ın Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti İl Başkanlıklarında özel hizmette çalışan personeli belediyede çalışıyor gibi gösterdiğine ilişkin bir şey duydunuz mu? Allah’ın izniyle bunların hiçbirisini duymadınız ve duyamayacaksınız. Çünkü hiçbir zaman yapılmayacak ve biz bize güvenenlerin başını öne düşürmeyeceğiz. Kimse kusura bakmasın ama şunu söylemek durumundayım bu iddialardan herhangi birini duyup da savcılığa gitmeyen o suça ortaktır ve namerttir.”

“Bana neye mal olursa olsun namusumla haysiyetimle şerefimle bu görevi tamamlayacağım” diyen Başkan Yavaş, “Kendime çalıyor ama çalışıyor dedirtmeyeceğim. Görev sürem bitince de başım dik, alnım açık vatandaşın içinde gezeceğim. Çoluk çocuğuma bırakacağım en büyük miras da dürüstlük olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“BAKIN HEYKEL BELEDİYECİLİĞİNİ KİM YAPIYORMUŞ?”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında “heykel belediyeciliği yapıyor” iddialarına da açıklık getirdi.

Geçmiş yönetim döneminde kentin birçok yerine konulan dinozor, hayvan figürleri ve saat heykellerini görselleriyle birlikte vatandaşlara gösteren Başkan Yavaş, Çubuk 1 Barajı’nda yaptırılan heykellerin hikayesini de anlattı:

“Bütçeye koyduğumuz heykel harcamaları için 1,5 milyonun sebebini size söyleyeyim. Covid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını ebediyen yaşatmak için Anıt yarışması düzenleyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bununla ilgili yazdığımız yazıları da burada görüyorsunuz. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Meslek Odalarından jüri istedik. Bir diğer anıt daha var planladığımız. O anıt da Cumhuriyetin 100. yılında Çaldağı Mevkii’ne yapılacak Cumhuriyet Anıtı. Bununla ilgili de yazılar yazdık. Ayrıca Çubuk-1 Barajı’nda yapılan ahşap heykelleri görüp kendi kendilerine bunlarla dalga geçiyorlar. Eskiden olsa bunlar Çin malı olurdu, anormal paralar ödenirdi. Bu heykelleri yapan kim biliyor musunuz? 20 yıldır belediye bünyesinde çalışan bir arkadaşımız. Sanatkar ve aldığı maaştan başka ilave tek bir kuruşu yok. Tabii kendileri sık sık Çin’den getirdikleri için bizi de öyle zannediyorlar ama Ankara halkının boşa atılacak parası yok. Kendileri hep böyle plastiklere falan para ayırdıkları için heykel belediyeciliği diye bizimle alay ediyorlar. Bakın heykel belediyeciliği kimdeymiş? Dünyanın en büyük bayrak direğini Ankara’ya dikeceğini söyleyen Gökçek, şehrin 5 girişine de 50 metrelik heykeller yapacağız dedi. Allah’tan yapamadı. Mamak Belediye Başkanı burada olsaydı soracaktım kendisine buna itirazın var mı diye? Bütün bunlara müthiş paralar verildi. Ankara’da böyle halkın parasının toprağa gömüldüğünü, çöpe atıldığını göremeyeceksiniz ve ne yapıyorsak Ankara halkının refahı için yapacağız.

“ANKARA’DA BİSİKLET YOLUNU İLK KEZ BİZ YAPTIK”

Şu ana kadar 24 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlandığına dikkat çeken Başkan Yavaş, bu konuda AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’nin, “Ortaokul seviyesinde soruyorum. Kolay bir denklem var. İki yılda bin 400 kilometre bisiklet yolu yapılırsa 53 kilometrelik bisiklet yolu kaç yılda yapılır? Ben size söyleyeyim 75 yıl” sözlerine üzerine, “İlkokul seviyesinde sormak istiyorum. 25 yılda sıfır kilometre bisiklet yolu yapılırsa 100 yılda kaç metre bisiklet yolu yapılır? Sıfır… Kilometresi ortada, harcanan para ortada. Kamuoyunda neden bu kadar çok yer aldı? Çünkü Ankara’da bugüne kadar yapılmadı, ilk kez yapıldı. Türkiye’de ilk ve tek Bisiklet Meclisi olan da biziz” yanıtını verdi.

BAŞKAN YAVAŞ: “ANKAPARK TÜRKİYE’YE ATILAN EN BÜYÜK KAZIKTIR”

ANKAPARK’ın 750 milyon dolara mal edildiğini hatırlatan Başkan Yavaş, ANKAPARK’ın yapımından sonra 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin bilirkişi raporunda bugüne kadar 111 milyon TL daha zararın oluştuğunu açıklayan Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi:

“ANKAPARK ile ilgili yeni öğrendiğimiz bir bilgi var. Yapılan sözleşmeye göre kira ödemesi falan yok. ANKAPARK için öngörülen kira yok. Kira bedeli ne biliyor musunuz? Satılacak bilet gelirinin yüzde 3’ü. Şartnamede başka hiçbir madde yok. Baştan bir yılda şu kadar turist gelir diyerek 26 milyon 400 bin lira bize teminat vermişler. Biz onu paraya çevirdik. İki ay öncesi itibarıyla 111 milyon TL zararın altıda biri. Bize teslim edilinceye kadar da zarar ne kadar olur bilmiyorum. Onun haricinde şartnamede hiçbir madde yok ve kaç aydır da kapalı. Peki bu kadar yüksek rakamlı mal teslim ediyorsunuz, bunun karşılığında bir teminat alınmaz mı arkadaşlar? Maalesef yok. Şartnameye göre onu da yeni bulduk, sigorta yaptırması gerekiyor. Çünkü 29 yıl sonra bir yere kiraya verirken dersiniz ki verdiği gibi teslim edeceksiniz. Bunu almak için ne yapmanız lazım bir kefil almanız lazım ve sigorta yaptırmanız lazım bunların da maalesef hiç birisi yok. ANKAPARK, Ankara’ya değil Türkiye’ye atılan en büyük kazıktır. Bu asrın yolsuzluğuna kim sahip çıkıyor, kim çarpıtıyor kim üç maymunu oynuyorsa o vebalin ortağıdır. Bunun hesabı Ankaralılar adına sorulmalıdır.”

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA VURGU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlarla ilgili eleştirilere de açıklıkla yanıt veren Başkan Yavaş, sosyal yardım anlayışına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:

“6 Milyon Tek Yürek Kampanyasından ulaştığımız kişi sayısı 519 bin 868 kişi. Hayal edemiyorlar böyle bir şeyi. Alışmışlar toptan ihale yapıp, yurt dışından ithal edilen makarnaları, nohutları, bakliyatı götürüp vatandaşa dağıtma suretiyle ‘Tamam biz yardım yaptık işte aç değilsiniz ya susun’ diyorlardı. Onun da fazlasını su parasıyla zaten geri alıyorlar. Biz yeni bir belediyecilik örneği, sosyal belediyecilik örneği konusunda tarih yazıyoruz. Pandemi döneminde karantinaya alınan herkesin evine sabah kahvaltı, akşam yemeği gidiyor. Yine sosyal yardım alan ailenin 15 bin çocuğuna yüklendi, 15 bin daha talep var. 30 bin çocuğa aylık 10 GB internet yükleniyor, okusun diye. Köylerde olup interneti olmadığı için eğitim hakkından mahrum olanların hepsine ücretsiz internet bağlanıyor. Şimdi bir kampanya yapıyoruz. Allah’a şükür kimliğimiz ve sicilimiz temiz olduğu için insanlar güveniyor ve yaptığımız kampanyalara büyük katılım oluyor. ‘Afiyet ver’ kampanyasında 160 bin kişiye kıyma ve kavurma dağıtıldı yine ‘İftar Ver’ kampanyasında 2,5 gün içerisinde 500 bini aşkın iftar verildi. Biz aslında şunu yaptık, insanların birbirini görmeden iyilik yapmasını sağladık. Kaç kişinin su parası ödendi. Anlamadıkları şu, ‘Bir insan karşılığını almadan neden yardım etsin?’ diyorlar. Biz iyilik kazanacak dedik. Bir yandan da kapatılan lokantalarla iş birliği yaparak yaklaşık 20 bin covid olan aileye yardım götürüyoruz.”

ANKARALILAR YENİ OTOBÜSLERE KAVUŞACAK

Başkentlileri yakından ilgilendiren haberleri de duyuran Başkan Yavaş, otobüs alımı için kredi talebinin meclisten geçmesine rağmen uzunca süredir onayda beklediğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Nisan ayı sonu itibarıyla kredi onay talebi Sayın Berat Albayrak’ın önünde duruyor diye mecliste ben söyledim. İki de bir soruyorsunuz. Pandemi döneminde zaten belediye 600 milyon TL zarar ediyor. Arkadaşlar bir de diyoruz ki yolcu sayısını yarı yarıya indirin, zarar katmerleniyor. Otobüs yok. 2010 yılında 2 bin 200 tane olan otobüs şimdi bin 400 tane. En acil kredi bu kredi, hala imzadan çıkmıyor diye biz söyledik. Sonuç itibarıyla yeni gelen bakanımız otobüs kredimizi onaylanmıştır. Çalışmalara başlandı. Bugün sabahtan da yine bir protokol imzaladık. Allah nasip ederse inşallah en kısa zamanda Ankara’yı yeni otobüsler ile buluşturacağız.”

YAYINLAMAYAN 53 İHALE İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı ihaleleri canlı yayınlayarak Türkiye’ye örnek olurken, ihalelerin izlenme oranı da 430 bin izleyiciye ulaşarak rekor kırdı.

Binden fazla ihaleyi canlı yayınladıkları ve yayınlanmayan 53 ihale hakkında da inceleme başlattıklarını belirten Başkan Yavaş, “Kaç ihaleyi canlı yayınlamadınız sorusunu sorma konforunu Türkiye’ye biz kazandırdık. Toplam ihale 1056, yayınlanan ihale 1003. Canlı yayınlanmayan ihale 53 tanedir. Bunların hepsinin hesabı verilecek durumdadır. Yayınlanmayan 53 ihale hakkında neden yayınlamadınız diye genelgeye aykırılıktan Teftiş Kurulu’na inceleme talimatı verilmiştir” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN NEDEN METRO YAPMIYORSUNUZ SORUSUNA YANIT

Başkan Yavaş, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Murat Köse’nin Kasım ayı meclis toplantısında Ankara’da vaat edilen metronun neden yapılmadığı yönündeki sorusuna da şu sözlerle yanıt verdi:

“Bize izin verilen tek metro hattı Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem hattı. Bir de Söğütözü’ne kadar uzatılacak metro. Bunların haricinde metro yapımının tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilmiş. Hatta Havalimanı Metrosunu istedik ama hayır biz yapacağız dediler. Siz sadece bunu yapabilirsiniz dediler. Biz de başladık. Sayın Köse metronun nasıl yapıldığını falan da bilmiyor. Proje ihalesi yapılacak, kredisi temin edilecek. Biz bunların hepsine başladık. 6 Haziran 2020 tarihinde proje ihalesini, 14 Ekim 2020 tarihinde de sözleşmesini yaptık. Bilmemesi mümkün değil. Sosyal Medya hesaplarımızdan da yayınladık. Görev süremiz içerisinde metroya ödediğim para 648 milyon TL… Bizim sırtımıza 3 milyar 48 milyon lira nisan ayından sonra, seçildikten sonra borç yükü bindirildi. 2019 yılında 10 milyon 258 bin TL ödememiz gerekirken 123 milyon lira ödedik, 12 kat fazla. Tüm bunlara rağmen metro hattını tamamlayacağız.”

CANLI YAYINLANAN BASIN TOPLANTISI İZLENME REKORLARI KIRDI

Başkan Yavaş’ın Meclis Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Başkan Yavaş’ın ayrıntılı sunumuyla açıklamalar yaptığı basın toplantısı sosyal medyada üst sıraya yerleşerek izlenme rekorları kırarken, yaklaşık 3 saat süren basın toplantısı 750 bin kişi tarafından izlendi.