Başkan Yasin Kartoğlu: Beyin göçüne ‘dur’ diyoruz

Esma MURAT-Mertcan ÖZTÜRK /İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Çevrimiçi gerçekleştirilen törende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türkiye’nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab ile beyin göçüne dur dediklerini söyledi.

Başakşehir İnovasyon Yarışması’nın ödül töreni Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi’nde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yarışmaya Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öğe ve Başakşehir Living Lab Direktörü Ömer Onur katıldı.

“PANDEMİYE RAĞMEN 500 PROJE BAŞVURDU”

Bu yıl yedincisini düzenlediklerini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yarışmamızı bu yıl pandemiden dolayı sanal olarak düzenledik. Yarışmanın sanal olmasından dolayı katılım düşüklüğünün olacağını tahmin ediyorduk. Ama çok ciddi bir katılım söz konusu oldu. Yarışmamıza 500 kişi başvuru yaptı. Bu yarışmanın ülke çapında olması ve 52 şehirden katılımcıların olması bizi çok sevindirdi” dedi.

“ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SIKINTILARINDAN BİRİ BEYİN GÖÇÜ”

Başakşehir Living Lab’in Türkiye’de tek teknoloji merkezi olma özelliği taşıdığını belirten Başkan Kartoğlu, “Belediyeciliğin pek alışık olmadığı bir sistemi hayata geçirdik. Bize hep soruyorlar neden böyle bir sistemi hayata geçirdiniz diye. Bizde diyoruz ki, bizim ülke gençliği için heyecanımız var. Genç bir belediye başkanı olarak bu konularda öncülük etmek istiyorum. Gençlerimiz için yapabileceğimiz bütün imkanları sunalım istiyorum. Ülkemizin en büyük sıkıntılarından biri beyin göçü. Bizler bu beyin göçünü önlememiz lazım. Bizim gençlerimiz bütün imkanları kendi ülkelerinde bulabilir” diye konuştu.

“FİKRİ KABUL GÖRMÜŞ BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZI YATIRIMCILARLA BULUŞTURUYORUZ”

Öğrencilere çağrıda bulunan Başkan Kartoğlu, “Öğrenciler bu yarışmalara katılsın. Yarışma sonrası fikri kabul görmüş bütün arkadaşlarımızı yatırımcılarla buluşturuyoruz. Hatta gençlerimize ihtiyaç duydukları eğitimleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ”

Törende konuşan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Üyesi Orhan Öğe de, teknoloji ve inovasyonun önemine değindi. Mecburiyetin insanlara çok farklı kapılar açtığına vurgu yapan Öğe, “Dünyadaki gelişim, dijitallikle başlıyor sonrasında yapay zekâ ile devam ediyor. Ülkemizde gerekli altyapıyı kurmazsak, üreticimizi de bu yönde teşvik etmezsek bir kaç yıl sonra dünyada satacak ürünümüz kalmayacak. Bugün Başakşehir Belediyesinin yaptığı gibi geleceğe hazırlanacağız. Endüstri teknolojisini yakalamamız için Başakşehir Living Lab’in yaptığı gibi insanların teknolojiye adaptasyonunu sağlamak gerekiyor. Başakşehir’in şu anda yapmış olduğu girişimcileri destekleme ve ülke çapına yayma çalışmalarıyla gurur duydum. Gelecekte Living Lab modelinin tüm ülkeye yayılması bizim isteğimiz. Başkanım Türkiye’ye model olmanızdan dolayı sizinle gurur duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Lazer gösterisiyle devam eden programda finale kalan 33 proje tek tek tanıtıldı. 4 kategoride birinci olan projelerin sahipleri ödüllerini buldu.

‘BENİ ALERJİ YAPMA’ PROJESİNE BİRİNCİLİK

Ortaokul kategorisinde Berra Kurt alerji içeren besinleri barkod okumayla tespit etmek amacıyla geliştirdiği “Beni Alerji Yapma” projesiyle birinciliğe hak kazanırken, Betül Günaydın “BiDes” projesiyle ikinci, gelişim dönemindeki görme engellilerin Braille alfabesini öğrenmesini kolaylaştıran “Görmüyorum Deme Klavyemi Dene” projesiyle üçüncü oldu. Lise kategorisinde bomba imha aracı olarak daha hızlı ve üretimi daha uygun maliyetlerde olan “Naim” projesiyle Kuzey Yıldız birinci olurken, “Birlikten Güç Doğar” akıllı enerji destek sistemi ile Eyal Kohen ve Yusuf Yaser Özşalom ikinci oldu. Tarımı kolaylaştıracak ve çiftçinin gözü kulağı olacak “Baykuş” projesi ile Muhammed Coşkun, İlayda Sena Şahin, Esra Dolgun, Ömer Faruk Dağlıoğlu da üçüncülüğe hak kazandı.

“GIDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ”

Üniversite kategorisinde ise Onur Nurtan “Gıda ve Tarım Sektöründe Kullanılabilecek Bilişim ve İletişim Teknolojileri” projesiyle birincilik ödülünü aldı. “TheClico” projesiyle Mehmet Sadettin Akalın, Halil Bölük ve Büşra Alasya ikinci olurken, Mustafa Ali Özgönül, Sadig Yusifov “VirtualEyes” projesiyle üçüncü oldu.

Öğretmen ve öğretim görevlisi kategorisinde “Yumurta Kabuğu Zarından Yeni Ürün – Yumurta Kabuğu Zarı Tozu” projesi ile Muhammed Yüceer, Sedanur Yavuz, Lara Özmete, Cengiz Caner birinciliğe hak kazandı. Dilek Çelik “Biyometrik Biyomalzeme ve Üretim Yönetimi” projesiyle ikinci, “Yerli Atıktan Süperkapasitör Üretimi” projesiyle üçüncü oldu. Özel Ödül’ün sahibi “Hibrit Tekerlekli Sandalye Kiti” projesiyle Tayfun Unuk oldu.